Lietuvos oro uostai: planuoja 3 kartus didesnį keleivių skaičių, o po 5 metų tiesioginį skrydį ir į JAV

Susisiekimo ministras Marius Skuodis kvietė įsivaizduoti, kad po dešimtmečio į Vilniaus oro uostą atvyksime „Rail Baltica“ arba požeminiu traukiniu.

„O išvyksime nebe iš senojo, bet naujojo išvykimo terminalo, kuris šiuo metu jau statomas. O vietoje „Oro navigacijos“ pastatų turėtų atsirasti naujas atvykimo terminalas“, – žadėjo ministras.

Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas irgi kalbėjo apie Vilniaus oro plėtrą ir kodėl jis svarbus ir miesto plėtrai.

„Bendradarbiaujame, kad turėtume kuo daugiau skirtingų krypčių, pritrauktume turistų, atvykstančių į mūsų miestą.

Tačiau taip pat siekiame, kad žmonėms būtų kuo patogiau ir greičiau iš oro uosto pasiekti miesto centrą“, – komentavo meras.

Pokyčiai iki 2025 metų, žada skrydį į JAV

Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinis direktorius Simonas Bartkus pristatė ilgalaikį visų Lietuvos oro uostų Vilniaus, Kauno, Palangos plėtros planą, kuris bus įgyvendintas iki 2052 metų. Jis skaičiavo, kad keleivių srautas Lietuvos oro uostuose gali išaugti iki 17 mln.

Oro uostų vadovas vis tik didžiausią dėmesį skyrė Vilniaus oro uostui.

„Šiuo metu Vilniaus oro uoste statomas naujasis išvykimo terminalas. Planuojame, kad atvykimo terminalas turėtų persikelti dešinėje pagrindinio fasado pusėje. Išplėtus terminalus Vilniaus oro uostas galėtų aptarnauti 13 mln. keleivių.

Taip pat Vilniaus oro uosto plėtrai padės ir integracija „Rail Baltica“ geležinkeliu, juo gyventojai galės atvykti į Vilniaus oro uostą“, – komentavo oro uostų vadovas.

Anot jo, bus vykdoma ne tik infrastruktūros plėtra.

„Taip pat didės naujų krypčių skaičius į įvairius Vokietijos miestus, atsiras nauja kryptis į Portugaliją.

Į ilgo nuotolio kryptis oro linijų bendrovės žiūri atsargiai. Pavyzdžiui, tiesioginį skrydį š JAV galime turėti, kai pasieksime didesnį keleivių srautą, vyksiančių šia kryptimi. Tikėtina, kad skrydis į JAV galėtų atsirasti po 5–6 metų“, – prognozavo oro uostų vadovas.

6 mln. keleivių

Lietuvos oro uostai per 2023 metus aptarnavo daugiau nei 6 mln. keleivių, tai yra net 12 proc. daugiau nei 2022 metais. Fiksuojama, kad skrydžių skaičius per 2023 metus taip pat augo – buvo 4,5 proc. didesnis negu prieš metus ir viršijo 53 tūkstančius.

„Jei lygintume ne bendrą skaičių, o 2023 metų keleivių srautus specifiškai į Vakarų šalis su tais, kurie ta pačia kryptimi buvo 2019 metais – mes jau esame pralenkę prieš pandemiją buvusias apimtis. Aviacijos bendras vaizdas per pastaruosius kelerius metus mūsų regione yra stipriai pasikeitęs, skrydžiai Rytų kryptimis nebevyksta, todėl tapo sudėtinga lyginti pernykštę situaciją su, pavyzdžiui, 2019 metų padėtimi ir jos bendrais rodikliais. Kalbant bendrai – augimo tempas tikrai matomas ir tik stiprės 2024 metais“, – sako Lietuvos oro uostų maršrutų plėtros vadovas Tomas Zitikis.

Viena iš svarbiausių 2023 metų tendencijų – tradicinių oro bendrovių veiklos apimčių augimas Lietuvos oro uostuose. Keletas pavyzdžių: bendrovė „Finnair“ žiemos sezonu jau vykdo po keturis skrydžius per dieną Vilnius-Helsinkis, „Lufthansa“ skrydžius į Frankfurtą vykdo dukart per dieną, kompanija SAS vykdo 19 skrydžių per savaitę tarp Vilniaus ir Kopenhagos, į Stokholmą per savaitę jau vykdoma 12 skrydžių. Oro bendrovė „Austrian Airlines“ skrydžius tarp Vilniaus ir Vienos rengia tris kartus per savaitę. Belgijos bendrovė „Brussels Airlines“ skrydžius į Briuselį vykdo keturis kartus per savaitę. Lenkijos oro vežėja „LOT Polish Airlines“ vykdo iki 32 skrydžių per savaitę į Varšuvą.

Didžiausiu pernykščiu proveržiu ekspertas vadina rekordinius Kauno oro uosto rezultatus – 1,3 mln. aptarnautų keleivių, tai - maždaug 12 proc. daugiau net lyginant su 2019 metais.

Pasak T. Zitikio, kryptingo augimo požymiai atsispindi ne tik Kauno, bet ir Vilniaus bei Palangos oro uostų rezultatuose, todėl tikėtina, jog šiemet pagreitis bus išlaikytas ir aviacijos sektoriaus indėlis į šalies ekonomiką bus dar svaresnis. Aviacijos ekspertas prognozuoja, jog, paklausai keliauti orlaiviais pasaulyje augant rekordiniu tempu, šiemet bendri keleivių srautai Lietuvos oro vartuose jau bus panašūs į 2019 metų, kai siekė apie 6,5 milijono.

Keleivių srautai augo sparčiau už skrydžius

2023 m. per Lietuvos oro uostus keliavo daugiau kaip 6 mln. keleivių. Palyginimui, 2022 metais skrido 5,35 mln., 2021 m. – 2,47 mln. keleivių.

Daugiausiai aptarnauta Vilniaus oro uoste - 4,4 mln. keleivių, kai 2022 metais buvo 3,9 mln. keleivių. Kauno oro uostas praėjusiais metais aptarnavo 1,3 mln., o 2022 metais – 1,16 mln. keleivių. Palangos oro uoste aptarnauta 307 tūkst. keliautojų, kai 2022 metais – 275 tūkstančiai.

Pasak T. Zitikio, skrydžių apimtys Lietuvos oro uostuose augo nuosaikiau negu keleivių srautai, o tai lėmė globalus orlaivių trūkumas, kuris bus juntamas ir šiemet.

Bendrovės duomenimis, skrydžių srautas 2023 m. buvo beveik 4,5 proc. didesnis negu 2022 metais. Iš viso pavyko atstatyti 85 proc. skrydžių srauto, fiksuoto 2019 metais. Per 2023 metus Lietuvos oro uostuose aptarnauta daugiau kaip 53 tūkst. skrydžių. 2022 m. šis skaičius siekė beveik 51 tūkstantį.

Vilniaus oro uoste aptarnauta didžioji dalis skrydžių – apie 38,7 tūkstančio. Užpernai čia aptarnauta 36,7 tūkst. skrydžių. Kauno oro vartai aptarnavo 10,7 tūkst. skrydžių – apie 2 proc. daugiau negu prieš metus. Panašus (1,3 proc.) augimas fiksuotas ir Palangoje, kur pernai aptarnauta per 3,7 tūkst. skrydžių.