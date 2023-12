Pravėrė duris į naująjį išvykimo terminalą Vilniaus oro uoste: atskleidė, kokios naujovės lauks

„Vienas esminių iššūkių naujame Vilniaus oro uosto išvykimo terminale bus užtikrinti sklandų keleivių bagažo valdymo procesą, kurį sudarys daug skirtingų sistemų. Jos visos bus suderintos tarpusavyje ir veiks kaip gyvas organizmas, kuriame svarbų vaidmenį atliks ir dirbtinis intelektas. Palyginimui - tokiais sprendimais ir įrenginiais garsėja vienas didžiausių pasaulio oro uostų Los Andžele“, – sako Lietuvos oro uostų technologijų vystymo skyriaus vadovas Giedrius Paulikaitis.

Pasak G. Paulikaičio, bendrovės technologijų komanda ir tiekėjai rengiasi sumontuoti modernius įrenginius ir įdiegti programinę įrangą – sukurti ir suderinti penkias tarpusavyje susijusias technologijas: keleivių registravimo sistemą, bagažo transportavimo sistemą, savarankišką bagažo atidavimo sistemą, sprogmenų aptikimo sistemą ir bagažo sutikrinimo sistemą. Visų šių naujovių tikslas – padėti keleiviams ir jų bagažui oro uoste judėti greičiau, saugiau ir patogiau.

Skatins savitarną

Numatoma, kad Vilniaus oro uoste keleivių aptarnavimo pajėgumai išaugs du kartus, nes naujoji sistema leis suvaldyti iki 2 400 bagažo vienetų per valandą – maždaug 2,5 karto didesnį bagažo srautą negu per didžiausią piką šiemet. Be to, atsiras daugiau papildomų kontrolės taškų, dėl to sumažės bagažo pasimetimo rizika.

„Didelė dalis keleivių jau nebeprisimena, kaip vykdavo registracija skrydžiui be išmaniųjų telefonų. Akivaizdu, kad technologijos sutrumpina ir pagreitina procesus. Tuo galės įsitikinti kiekvienas keleivis, kuris naudosis savarankiška bagažo atidavimo sistema Vilniaus oro uoste nuo 2025 metų. Inovacija primins savitarnos kasas parduotuvėse – lengvai suprantamas, patogus ir intuityvus valdymas: keli paspaudimai ekrane ir sėkmingai registruotas bagažas jau juda tolyn konvejeriu“, – teigia G. Paulikaitis.

Viso bus įrengti 8 pirmojo savitarnos žingsnio terminalai, kuriuose keleiviai galės patys atsispausdinti bagažo žymą, ir 5 antrojo savitarnos žingsnio terminalai, kuriuose vyks bagažo atidavimas.

Minimali klaidų rizika

Pasak G. Paulikaičio, naujovių laukia ir oro uosto partneriai bei avialinijos, kurioms pasiūlius savarankišką bagažo atidavimo sistemą savo keleiviams, pagreitės keleivių registravimo į skrydį procesas, o bagažo sutikrinimo sistema leis užtikrinti, kad keleivių laipinimo į orlaivį ir jų bagažo pakrovimo procesas vyktų be klaidų.

Techninė įranga, programinė įranga ir skeneriai sudarys kitą svarbią – bagažo sutikrinimo – sistemą. Ja naudosis Vilniaus oro uoste dirbantys antžeminio aptarnavimo kompanijų darbuotojai. Bagažas bus sutikrinamas keliuose maršruto į orlaivį etapuose pagal tarp įvairių sistemų siunčiamas vadinamąsias bagažo žinutes – informacija apie bagažo vietą ir statusą. Bagažo sutikrinimo sistema užtikrins, kad bagažas nebūtų išskraidintas be savo savininko: jeigu keleivis nebus įlaipintas į orlaivį, nebus pakrauti ir jo lagaminai.

Naujajame terminale bus įrengtas bagažo judėjimo tinklas, kurio bendras ilgis sieks beveik vieną kilometrą. Čia bus sumontuoti net 34 registracijos stalų konvejeriai ir atskira konvejerio juosta, skirta savarankiškai bagažo atidavimo sistemai. Veiks atskira negabaritinio (nestandartinio) bagažo linija ir 5 bagažo kaupimo karuselės.

Įdarbins dirbtinį intelektą

Į Vilnių jau atkeliavo du didžiuliai, po 7,5 tonos sveriantys, kompiuterinės tomografijos principais veikiantys įrenginiai „Rapiscan RTT110“, kurie taps bagažo skenavimo sistemos kertine ašimi. Keleivių patikros ir oro uosto saugumo specialistams ši technologija leis matyti bei vertinti bagažo turinio vaizdus 3D formatu – Vilniaus oro uoste bus pritaikytas keturių saugumo lygių patikros procesas. Be to, bus įdarbintas ir dirbtinis intelektas, padėsiantis atpažinti įvairius daiktus bei chemines medžiagas keleivių lagaminuose.

„Neatsiliksime nuo naujausių technologinių tendencijų aviacijoje, ypač apimančių dirbtinį intelektą, kurio galimybės jau tikrai toli pažengusios. Svarbiausia, kad apimsime visus pagrindinius bagažo valdymo etapus oro uoste, nes saugiai ir sklandžiai gabenamas bagažas yra itin svarbi keleivių patirties dalis. Tad naujasis Vilniaus oro uosto terminalas ir jame įdiegtos technologijos bus reikšmingas žingsnis geresnės patirties link“, – sako G. Paulikaitis.

Planuojama, kad naujasis išvykimo terminalas Vilniuje pradės veikti 2025 m. pradžioje. Naujasis pastatas bus dviejų aukštų: pirmajame veiks keleivių registracijos erdvė su savitarnos zona, įrengtos bendros viešos erdvės, kavinės ir kitos komercinės zonos bei oro bendrovių biurai. Antrajame aukšte bus įkurta saugumo patikros zoną ir išvykimo bei atvykimo vartai Šengeno šalių keleiviams.