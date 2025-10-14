Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos kosmoso verslo atstovai pasirašė susitarimus su Pietų Korėja, Australija ir Italija

2025-10-14 14:48 / šaltinis: BNS
2025-10-14 14:48

Lietuvos kosmoso verslas pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Pietų Korėjos, Australijos bei Italijos įmonėmis bei organizacijomis. 

Kosmosas, galaktika (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos kosmoso verslas pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Pietų Korėjos, Australijos bei Italijos įmonėmis bei organizacijomis. 

0

Lietuvos inovacijų agentūra „Space Hub LT“ antradienį pranešė pasirašiusi memorandumą su Korėjos kosmoso technologijų plėtros organizacija (KASP).

„Susitarimas padės plėsti Lietuvos ir Pietų Korėjos kosmoso sektorių bendradarbiavimą. Pietų Korėja pasižymi viena pažangiausių kosmoso ekosistemų pasaulyje, todėl čia krypsta daugelio sektoriaus dalyvių žvilgsniai, o bendradarbiavimas su šia šalimi atveria naujų galimybių“, – pranešime teigė „Space Hub LT“ grupės vadovė Eglė Elena Šataitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pranešimo, planuojama Lietuvos kosmoso sektoriaus verslo ir mokslo misija į Pietų Korėją. 

Be to, startuolis „BlackSwan Space“ įtvirtino bendradarbiavimą su australų partneriais – Adelaidės universitetu ir „SmartSat CRC“ konsorciumu, su kuriais įmonė pradėjo projektą „E-SPARC“ – jis į lietuvių kuriamą navigacinę sistemą integruos  inovatyvią australų sukurtą kamerą. 

Memorandumas su Italijos gynybos saugumo, aviacijos ir kosmoso įmonių federacija (AIAD), tikimasi, sustiprins šalių kosmoso ir gynybos pramonės bendradarbiavimą, kurs partnerystę inovacijų ir technologijų plėtros srityse, rašoma pranešime.

„Italija yra svarbi Europos kosmoso pramonės žaidėja, kurios indėlis į kontinento kosmoso sektorių vis didėja. Dėl to Lietuvai tikrai verta plėtoti bendradarbiavimą su šia šalimi siekiant bendrų kosmoso pramonės vystymo tikslų“, – pranešime teigė E. E. Šataitė.

Lietuvos atstovai dalyvavo tarptautinėje kosmoso parodoje „International Astronautical Congress 2025“ Australijoje. Lietuvai joje atstovavo Inovacijų agentūra ir įmonės „Delta Biosciences“, „Kongsberg NanoAvionics“, „Integrated Optics“ ir „BlackSwan Space“.

