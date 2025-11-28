 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos keleivių vežimo autobusais bendrovė tapo „FlixBus“ partnere

2025-11-28 16:43 / šaltinis: BNS
2025-11-28 16:43

Lietuvos keleivių vežimo autobusais bendrovė „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ („Toks“) tapo tarptautinės keleivių vežimo autobusais bendrovės „FlixBus“ partnere, pranešė bendrovės.

FlixBus (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

0

„FlixBus“ ir „Toks“ pradeda strateginę partnerystę, pagal kurią į „FlixBus“ bilietų pardavimo sistemą bus įtraukta daugiau nei 350 naujų stotelių Lietuvoje, o „Toks“ valdys reguliarias „FlixBus“ linijas Suomijoje.

„Baltijos šalys yra sparčiai auganti rinka, pritraukianti vis daugiau turistų, jos turi didelį potencialą stiprinti susisiekimą su kitomis Europos kryptimis. Partnerystė su „Toks“ leis mums gerokai sustiprinti Lietuvos susisiekimą, pagerinant ryšius su platesniu mūsų Europos tinklu ir išplečiant kelionių galimybes tarp didžiųjų šalies miestų“, – pranešime teigė „FlixBus“ vadovas Baltijos šalyse Michalas Lemanas. 

„Strateginė partnerystė su „FlixBus“ gerokai išplečia mūsų maršrutų geografiją. (...) Bendradarbiavimas su „FlixBus“ padės mums įgyvendinti tikslą tapti didžiausia viešojo transporto bendrove Baltijos šalyse ir plėstis į Šiaurės šalių regioną“, – pranešime teigė „Toks“ direktorius Valentinas Belousovas.

„FlixBus“ tinklas jungia 13 Europos šalių ir daugiau nei 100 miestų, o vieninga bilietų sistema leis žmonėms keliauti iš mažesnių Lietuvos miestelių iki didžiųjų Europos sostinių be papildomų žingsnių ir neperkant bilietų iš skirtingų tiekėjų, teigiama pranešime.

Kaip rašė BNS, Baltijos regione „FlixBus“ veža 62 maršrutais. Iš Lietuvos įmonės autobusais galima nukeliauti į Latviją, Estiją, Suomiją, Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Slovėniją, Austriją, Čekiją, Vokietiją, Nyderlandus, Belgiją, Prancūziją.

