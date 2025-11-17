 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje vieši TVF ekspertai: vertins ekonominę situaciją ir teiks rekomendacijas

2025-11-17 09:41 / šaltinis: BNS
2025-11-17 09:41

Lapkričio 17-21 dienomis Lietuvoje lankosi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misijos Lietuvai vadovė Kazuko Shirono (Širono) ir TVF ekspertai, kurie analizuos šalies ekonominę situaciją.

Vilniaus miestas (nuotr. pranešimo spaudai)

Lapkričio 17-21 dienomis Lietuvoje lankosi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) misijos Lietuvai vadovė Kazuko Shirono (Širono) ir TVF ekspertai, kurie analizuos šalies ekonominę situaciją.

Fondo atstovai nagrinės fiskalinės politikos, mokesčių, socialinės apsaugos, valstybės biudžeto planavimo ir įgyvendinimo sritis, finansų sektoriaus padėtį bei kitus klausimus, pranešė Finansų ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jų įžvalgos itin vertingos ieškant savalaikių sprendimų, užtikrinant tvarų Lietuvos ekonomikos augimą, todėl bus itin naudinga išgirsti jų matymą apie mūsų šalies situaciją ir strateginius prioritetus biudžeto formavimo ir priėmimo kontekste“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

TVF vykdo nuolatinę šalių priežiūrą ir teikia rekomendacijas šalies finansiniam stabilumui pasiekti ar išlaikyti.

Vizito metu TVF atstovai taip pat susitiks su Prezidentūros, Lietuvos banko, Valstybės kontrolės, nacionalinio plėtros banko ILTE bei kitų valstybės institucijų, socialinių partnerių bei privataus sektoriaus atstovais.

indeliai.lt

