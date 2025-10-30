Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Euro zonos ekonomika trečiąjį metų ketvirtį augo 0,2 proc., ES – 0,3 proc.

2025-10-30 12:43 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:43

Euro zonos ekonomika liepą-rugsėjį, palyginti su ankstesniu trijų mėnesių laikotarpiu, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,2 proc., ketvirtadienį skelbia Eurostatas, remdamasis išankstiniais duomenimis.

0

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros skaičiavimais, per metus (palyginti su praėjusių metų trečiuoju ketvirčiu) 20 šalių vienijančio bendros valiutos bloko bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėjo 1,3 procento.

Balandį-birželį euro zonos ekonomika augo 0,1 proc. per metų ketvirtį ir 1,5 proc. per metus.

Visos ES ekonomika liepą-rugsėjį plėtėsi 0,3 proc. per metų ketvirtį ir 1,5 proc. per metus (balandį-birželį – atitinkamai 0,2 proc. ir 1,6 proc.).

Tai pirmieji ES ir euro zonos trečiojo 2025-ųjų ketvirčio BVP įverčiai iš trijų. Tarpiniai vertinimai turėtų būti skelbiami lapkričio viduryje, galutiniai – gruodžio pradžioje.

