TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerijos planas: iki 2030-ųjų kas antra darbo vieta Lietuvoje kurs aukštą pridėtinę vertę

2025-10-21 15:11 / šaltinis: BNS
2025-10-21 15:11

Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja, kad iki 2030-ųjų kas antra darbo vieta Lietuvoje kurs aukštą pridėtinę vertę.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (nuotr. Dainiaus Labučio)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija planuoja, kad iki 2030-ųjų kas antra darbo vieta Lietuvoje kurs aukštą pridėtinę vertę.

2

Ministerija parengė ekonomikos transformacijos planą „3i“, kuris nustato kryptis, kaip Lietuva pereis prie subalansuoto, aukštą pridėtinę vertę kuriančio augimo. Planas apima inovacijas, investicijas ir modernias institucijas, pranešė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis – (planas – BNS) padės Lietuvai išlikti konkurencingai sparčiai besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje: investuodami į inovacijas kursime aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, stiprindami regionus mažinsime atotrūkį tarp sostinės ir regionų, o modernizuodami institucijas – sukursime aplinką, kurioje valstybė tampa partneriu, o ne kliūtimi verslui”, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.

Inovacijų srityje bus stiprinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, diegiamos mokestinės paskatos inovacijoms, plečiama startuolių ir dirbtinio intelekto ekosistema. Iki 2030 metų planuojama, kad išlaidos moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir inovacijoms (MTEPI) padvigubės iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o darbo našumas pasieks 90 proc. ES vidurkio.

Teigiama, kad vienas iš kertinių žingsnių – pirmojo nacionalinio dirbtinio intelekto centro „LitAI“ steigimas. Šis centras taps pagrindu dirbtinio intelekto technologijų vystymui ir taikymui tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. 

Taip pat bus vystomos informacinės technologijos, biotechnologijos, mikroelektronika, švarioji energetika ir gynybos pramonė. Siekiama, kad gyvybės mokslų sektorius iki 2030 metų išaugtų nuo 2,2 proc. iki 5 proc. BVP, o informacinių ir ryšių technologijų pramonė – nuo 3,4 proc. iki 5,1 procento.

Investicijų srityje siekiama, kad bent 30 proc. investicijų būtų nukreipta į regionus. Tam bus vystomos laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) ir pramonės parkų teritorijos, stiprinami regioniniai inovacijų centrai ir „Spiečių“ tinklas bei modernizuojama tradicinė pramonė.

Planas taip pat numato priemones talentų išlaikymui ir kompetencijų stiprinimui – talentų ekosistemos reglamentavimą ir lanksčią perkvalifikavimo sistemą, leidžiančią greitai reaguoti į darbo rinkos poreikius, aukštos kvalifikacijos specialistų atvykimo ir diasporos sugrįžimo paskatinimą.

Modernizuojant institucijas, numatoma sukurti valdymo sistemą, kuri veikia orientuotai į partnerystę su verslu. Siekiama, kad iki 2027 metų administracinė našta verslui sumažėtų 35 proc., o paslaugų greitis padidėtų dvigubai. Tam bus įdiegtas „Once Only“ sistemos principas, leidžiantis įmonėms ir gyventojams visus procesus tvarkyti vienoje vietoje.

Taip pat planuojama skatinti „GovTech“ sprendimus ir inovatyvius viešuosius pirkimus. Institucijoms bus nustatyti aiškūs atsakomybės centrai, kad investuotojų klausimai būtų sprendžiami greitai ir koordinuotai.

