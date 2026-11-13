Lietuvoje – masinis atleidimų bumas: praneša, kurių įmonių darbuotojai liks be darbo

Kaip BNS nurodė tarnyba, „Gerovė“ iš viso nuo gruodžio 6 iki metų pabaigos atleisianti 29 žmones.
Didžiąją dalį įspėtų darbuotojų sudaro plastikinių gaminių gamybos mašinų operatoriai (13) ir spaustuvininkai (4), dar numatoma atleisti gamybos, pramoninių ir žemės ūkio mašinų priežiūros bei remonto, vadovavimo, sandėliavimo, transporto ir patalpų priežiūros sričių darbuotojus.
Tuo metu „Nobia“ atleis visus 56 darbuotojus, iš jų – 25 IT specialistai, 24 finansų ir apskaitos, šeši personalo bei kiti darbuotojai. Su jais įmonė ketina atsisveikinti nuo gruodžio 13 iki kitų metų kovo 31 dienos, pirmiausia pasiūlant nutraukti sutartis šalių susitarimu. Nesutikus, darbuotojai būtų atleidžiami motyvuojant bendrovės likvidavimu.
Daugiau nei 35 metus veikianti „Gerovė“ praėjusiais metais gavo 4,17 mln. eurų pajamų, tačiau patyrė beveik 0,37 mln. eurų grynąjį nuostolį (užpernai – 3,8 mln. eurų pajamų ir 0,37 mln. eurų nuostolį), rodo Registrų centro duomenys.
Beveik penkerius metus gyvuojančios „Nobia“ pajamos pernai siekė 3,8 mln. eurų, o grynasis pelnas – 0,15 mln. eurų (prieš metus – 3,7 mln. eurų bei 0,15 mln. eurų).
Mažėjant užsakymų „Lelija“ atleidžia septintadalį darbuotojų
Viena didžiausių šalyje siuvimo įmonių – Vilniaus drabužių siuvimo bendrovė „Lelija“ mažėjant užsakymų atleidžia septintadalį darbuotojų, skelbia Užimtumo tarnyba.
„Lelija“ tarnybai pranešė apie atleidimą įspėjusi 21 darbuotoją. Šiuo metu įmonėje dirba 147 žmonės.
Nuo lapkričio 13 dienos darbo neteks 16 siuvėjų ir lygintojų, taip pat technologijų, elektros, gamybos kontrolės, vadovavimo ir sandėliavimo sričių darbuotojų.
Kaip BNS informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, darbuotojai atleidžiami dėl perteklinėmis tapusių jų funkcijų užsakovams sumažinus gamybos užsakymus.
Kaip rašė BNS, „Lelija“ 2024-aisiais dėl tos pačios priežasties apie atleidimus buvo įspėjusi penktadalį darbuotojų – 47 iš 259 žmonių.
Bendrovė pernai patyrė 149,6 tūkst. eurų grynojo nuostolio (2024 metais – 6,1 tūkst. eurų grynojo pelno), o jos pardavimo pajamos smuko 16,8 proc. iki 3,07 mln. eurų (3,69 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
„2026 metais bus skiriamas dėmesys sąnaudų mažinimui, darbuotojų struktūros pakeitimams ir produkcijos su „Lelijos“ ženklu pardavimų didinimui“, – 2025 metų ataskaitoje nurodo bendrovė.
„Lelijai“ priklauso penkios siuvimo įmonės Kupiškyje, Molėtuose, Rokiškyje, Šeduvoje, Širvintose bei Širvintų komercinis centras.
Bendrovė savo internetiniame tinklapyje nurodo valdanti aštuonias parduotuves Lietuvoje: tris Vilniuje, dvi Šiauliuose ir po vieną Kaune, Panevėžyje bei Alytuje.
„Lelija“ drabužių gamyba ir prekyba užsiima nuo 1947 metų.
Margarino gamintoja „Dragsbaek Lietuva“ atleis pusę darbuotojų
Margarino ir kitų riebalų gamintoja „Dragsbaek Lietuva“ numato atleisti pusę – 12 – įmonės darbuotojų. Apie tai ji pranešė Užimtumo tarnybai.
Kaip BNS nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, atleidimai planuojami darbdavio iniciatyva be darbuotojų kaltės, dėl darbo organizavimo pakeitimų.
„Darbuotojų atleidimas dėl gamybos perkėlimo į kitas grupės įmones“, – komentare BNS teigė M. Jankauskienė.
Bendrovėje dirba iš viso 24 darbuotojai.
Planuojama atleisti devynis maisto produktų gamybos įrenginių operatorius, taip pat techninės priežiūros, tiekimo ir aptarnavimo sričių darbuotojus. Jie bus atleidžiami nuo gruodžio 28 iki kitų metų sausio 28 dienos.
Registrų centro duomenimis, pernai įmonės pajamos augo 33,7 proc. iki 9,58 mln. eurų, grynasis pelnas išaugo 91 kartą iki 207,6 tūkst. eurų.