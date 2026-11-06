Dėl prastų rezultatų „Edukacinės sistemos“ atleidžia pusę darbuotojų

Įmonė Užimtumo tarnybai pranešė lapkričio 25 – gruodžio 25 dienomis atsisveikinsianti su 47 iš 93 dirbančių žmonių.
Sprendimą lėmė nepalankūs įmonės finansiniai rezultatai
Pasak tarnybos, sprendimą lėmė nepalankūs įmonės finansiniai rezultatai, veiklos ir darbo organizavimo pertvarka, nutraukta dalis projektinės veiklos ir sumažėjęs darbų apimčių poreikis.
Darbo neteks 16 interneto svetainių ir multimedijos kūrėjų, 14 grafikos ir multimedijos dizainerių, septyni reklamos ir rinkodaros, taip pat informacinių technologijų, programinės įrangos kūrimo, techninės pagalbos, personalo administravimo ir kitų sričių specialistai.
Kaip rašė BNS, prieš maždaug metus dėl tų pačių priežasčių „Edukacinės sistemos“ jau buvo atleidusios apie 13 proc. darbuotojų.
„Edukacinių sistemų“ pajamos pernai siekė 5,6 mln. eurų – 27 proc. mažiau nei 2024 metais (7,7 mln. eurų), grynasis pelnas smuko 8,8 karto iki 0,29 mln. eurų (2,6 mln. eurų).