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Dėl prastų rezultatų „Edukacinės sistemos“ atleidžia pusę darbuotojų

2026-11-06 13:55 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 13:55
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 Kaune įsikūrusi kompiuterinius žaidimus vaikams kurianti bendrovė „Edukacinės sistemos“ dėl prastų finansinių rezultatų atleidžia maždaug pusę darbuotojų.

Kompiuteris (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (5)

 Kaune įsikūrusi kompiuterinius žaidimus vaikams kurianti bendrovė „Edukacinės sistemos“ dėl prastų finansinių rezultatų atleidžia maždaug pusę darbuotojų.

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Įmonė Užimtumo tarnybai pranešė lapkričio 25 – gruodžio 25 dienomis atsisveikinsianti su 47 iš 93 dirbančių žmonių.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas

Sprendimą lėmė nepalankūs įmonės finansiniai rezultatai

Pasak tarnybos, sprendimą lėmė nepalankūs įmonės finansiniai rezultatai, veiklos ir darbo organizavimo pertvarka, nutraukta dalis projektinės veiklos ir sumažėjęs darbų apimčių poreikis.

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Darbo neteks 16 interneto svetainių ir multimedijos kūrėjų, 14 grafikos ir multimedijos dizainerių, septyni reklamos ir rinkodaros, taip pat  informacinių technologijų, programinės įrangos kūrimo, techninės pagalbos, personalo administravimo ir kitų sričių specialistai.

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Kaip rašė BNS, prieš maždaug metus dėl tų pačių priežasčių „Edukacinės sistemos“ jau buvo atleidusios apie 13 proc. darbuotojų.

„Edukacinių sistemų“ pajamos pernai siekė 5,6 mln. eurų – 27 proc. mažiau nei 2024 metais (7,7 mln. eurų), grynasis pelnas smuko 8,8 karto iki 0,29 mln. eurų (2,6 mln. eurų).

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Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
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