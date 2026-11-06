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Reklamos bendrovės atleidžia dalį darbuotojų

2026-11-06 13:30 / šaltinis: BNS
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2026-11-06 13:30
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Reklamos bendrovės „Commerce Core“ ir „Bold One“ atleidžia dalį joms nebereikalingų specialistų. Apie tai įmonės pranešė Užimtumo tarnybai.

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Reklamos bendrovės „Commerce Core“ ir „Bold One“ atleidžia dalį joms nebereikalingų specialistų. Apie tai įmonės pranešė Užimtumo tarnybai.

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„Commerce Core“ atleis 24 darbuotojus – 28 proc. visų įmonėje dirbančių žmonių, o „Bold One“ – 35 asmenis, arba 49 proc.

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„Commerce Core“ atleis po keturis internetinės reklamos specialistus ir grafikos dizainerius bei kitus darbuotojus, atsakingus už rinkodarą, reklamos kūrybą, programavimą, projektų koordinavimą ir kita.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas

Kita įmonė irgi atleis dalį specialistų

Tuo metu „Bold One“ nuo lapkričio 27 iki sausio 28 dienos atsisveikins su 13 reklamos ir turinio administravimo specialistų, penkiais produktų vadovais, IT, personalo valdymo, grafinio dizaino, duomenų analizės specialistais.

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Užimtumo tarnybai abi įmonės nurodo, kad šių darbuotojų funkcijos tapo perteklinės.

E. komercija užsiimanti „Commerce Core“ veikia beveik 16 metų, pernai ji gavo 120,1 mln. eurų pajamų, uždirbo 0,32 mln. eurų grynojo pelno.

Apie 1,5 metų veikianti „Bold One“ pernai pajamų neuždirbo, patyrė 0,14 mln. eurų grynąjį nuostolį.

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