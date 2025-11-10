 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuviai nori pavalgyti pigiau ir patogiau – dienos pietų ar jau paruoštos vakarienės šeimai vis dažniau suka į „Iki“ parduotuves

REKLAMA / 2025-11-10 09:38 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Šiuolaikinis gyvenimo tempas ne visada palieka daug laiko sukimuisi virtuvėje, tačiau maistingų, skanių, lyg namuose gamintų patiekalų norisi visiems. Todėl neatsitiktinai šviežiai paruošti patiekalai „Iki“ parduotuvėse vis dažniau tampa kasdieniu pasirinkimu – žmonės renkasi kokybę ir gerą kainą viename. Pasak „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, „IKI Šefai“ maisto gerbėjų ratas vis plečiasi, o jų pasirinkimai atskleidžia ir lietuvių mitybos įpročius. Auga tiek salotų, tiek sumuštinių pardavimai, populiarumą išlaiko ir pietų rinkiniai.

IKI šefai produkcija

Šiuolaikinis gyvenimo tempas ne visada palieka daug laiko sukimuisi virtuvėje, tačiau maistingų, skanių, lyg namuose gamintų patiekalų norisi visiems. Todėl neatsitiktinai šviežiai paruošti patiekalai „Iki“ parduotuvėse vis dažniau tampa kasdieniu pasirinkimu – žmonės renkasi kokybę ir gerą kainą viename. Pasak „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, „IKI Šefai“ maisto gerbėjų ratas vis plečiasi, o jų pasirinkimai atskleidžia ir lietuvių mitybos įpročius. Auga tiek salotų, tiek sumuštinių pardavimai, populiarumą išlaiko ir pietų rinkiniai.

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

„Greitis, patogumas ir šviežumas tampa kasdienio pasirinkimo kriterijais. Ne kiekvienas nori ar gali sau leisti kasdien nuo nulio gaminti patys ar valgyti mieste, ir pirkėjai randa pigią alternatyvą – jau paruoštus „IKI Šefai“ patiekalus, kuriuose dera skonis, aukšta ingredientų kokybė ir gera kaina. Per pastaruosius metus jau paruošto maisto – deli – sritis išgyveno tikrą renesansą. Prie „IKI Šefų“ receptų prisidėjo net ir žymūs restoranų šefai, o pasirinkimas toks platus, kad lengva rasti tai, kas atitiktų būtent tavo skonį ar mitybos režimą.“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Paruošti patiekalai, „Iki“ atstovės teigimu, visų pirma taupo laiką – karšti pietūs ar vakarienė gali atsidurti ant stalo per kelias minutes tiek darbe, tiek namuose. O paprastas jų paruošimas reiškia, kad net vyresni vaikai, paaugliai ir silpnesnės sveikatos pagyvenę žmonės be problemų galės patys sau pasiruošti maistą, nes jį tereikia pašildyti. Be to, „Iki“ galima rinktis iš gausybės užkandžių, sumuštinių, salotų – alkį galima numalšinti čia ir dabar, nereikės net mikrobangų krosnelės.

REKLAMA
REKLAMA

Skanūs dienos pietūs – įvairiems mitybos stiliams ir vos už kelis eurus

Praėjusiais metais stipriai išpopuliarėję pietų rinkinkiniai ir dabar išlaiko populiarumą, pastebi „Iki“ atstovė. Ypač daug dėmesio jie sulaukia per akcijas – kas savaitę taikomos didelės nuolaidos vis skirtingiems patiekalams, tad su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele gardžiai sočiai pavalgyti galima vos už kelis eurus. Gal vieną dieną norėsis „IKI Šefai“ šašlykų su ryžiais, o kitą – keptos Bolonijos lazanijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pietų rinkinių kategorijoje taip pat nenurungiamas jo didenybė Kyjivo kotletas. Lietuviai labai pamėgę ir švediškus mėsos kukulius bei troškintas kepenėles su bulvių koše. Šiemet išpopuliarėjo ir išties sotūs pietų rinkiniai, kuriuos namie patiems pasigaminti truktų nemažai laiko – pavyzdžiui, troškinti balandėliai su bulvėmis, jautienos troškinys „Chili con carne“. Tie, kurie ieško variantų be mėsos, renkasi makaronus su mocarelos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais ar keptą žuvį su bulvytėmis – asortimentą siūlome tokį, kad kiekvienas rastų sau tinkantį patiekalą“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Miltinių patiekalų mylėtojai taip pat turi savo favoritą – lietinius blynus, kurie ne tik pamalonina gomurį, bet ir primena namų virtuvės jaukumą. Dažniausiu pasirinkimu „Iki“ išlieka amžina klasika: lietiniai su sūriu ir kumpiu arba su varške. Juos gyventojai perka net šeimyninėmis pakuotėmis, ypač – kai taikomos akcijos. Tuomet su mažomis išlaidomis nebereikia sukti galvos, kaip skaniai pamaitinti visus namiškius.

REKLAMA

Salotų favoritė – nepralenkiama

Vis daugiau „Iki“ pirkėjų taupo laiką ir renkasi salotų gamybą taip pat patikėti profesionalams. Čia neabejotina žvaigždė – tradicinė baltoji mišrainė, kuri tampa kasdiene pietų ar vakarienės gelbėtoja, kai norisi kažko paprasto, bet sotaus. Šalia jos rikiuojasi prie daug ko derančios morkų salotos su česnakais, pietums puikiai tinkančios Cezario salotos su vištiena. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Iki“ kulinarijos meistrai džiaugiasi, kad šalia laiko patikrintų favoritų atsiranda vis daugiau naujų numylėtinių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu išpopuliarėjusios pietums paruoštos salotos dubenėliuose – su tunu, bulguru ir falafeliais ar gurmaniškos. Tai tik patvirtina – norint valgyti sveikai, galima tai daryti ir skaniai, ir įdomiai.

REKLAMA

Skaniu ginklu ginantis nuo alkio tapę ir „Iki“ sumuštiniai bei kiti užkandžiai – jų pardavimai šiemet, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugę beveik penktadaliu. Čia populiarumo laurus susižeria mėsainis su vištienos maltinuku, daug pirkėjų skanauja ir lavašus su kebabų mėsa. 

REKLAMA

Skubant ir norint numalšinti alkį akimirksniu, dažnas pasirinkimas – trikampiai sumuštiniai. Jų skonių įvairovė „Iki“ lentynose tokia, kad kiekvieną darbo dieną galima skanauti vis kitą variantą. Visgi, mėgstamiausiais sumuštiniais galima įvardyti „Cezarį“, su lašišų, su keptos kalakutienos ir bruknių bei su vištienos įdarais. Klasikai meta iššūkį ir naujokai – pavyzdžiui, vos šiemet pasirodęs apkeptas sumuštinis su kiaulienos kumpiu ir marinuotais agurkėliais iškart sulaukė didelio susidomėjimo. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Asortimentą nuolat atnaujiname ir tobuliname – nuo lietuviškų tradicinių patiekalų iki Azijos ar Viduržemio jūros regiono įkvėptų patiekalų. Pirkėjai mielai priima ir ragauja naujoves – tai ženklas, kad lietuviai vis drąsiau leidžiasi į pasaulio virtuvių keliones, net neišeidami iš darbo ar namų“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Siekiant užtikrinti vienodai aukštus maisto kokybės standartus visose „Iki“ parduotuvėse, prekybos tinkle maisto gamyba vyksta centralizuotai, o švieži „IKI Šefai“ gaminiai kiekvieną dieną iškeliauja po visą šalį. Daug dėmesio skiriama žaliavai, atsižvelgiant į gyvūnų gerovę – kulinarijos patiekalams gaminti nenaudojami narvuose laikomų vištų kiaušiniai, taip pat gaminama tik iš vištienos, augintos be antibiotikų.

REKLAMA

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt  ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų