Lietuviai nori pavalgyti pigiau ir patogiau – dienos pietų ar jau paruoštos vakarienės šeimai vis dažniau suka į „Iki“ parduotuves

„Greitis, patogumas ir šviežumas tampa kasdienio pasirinkimo kriterijais. Ne kiekvienas nori ar gali sau leisti kasdien nuo nulio gaminti patys ar valgyti mieste, ir pirkėjai randa pigią alternatyvą – jau paruoštus „IKI Šefai“ patiekalus, kuriuose dera skonis, aukšta ingredientų kokybė ir gera kaina. Per pastaruosius metus jau paruošto maisto – deli – sritis išgyveno tikrą renesansą. Prie „IKI Šefų“ receptų prisidėjo net ir žymūs restoranų šefai, o pasirinkimas toks platus, kad lengva rasti tai, kas atitiktų būtent tavo skonį ar mitybos režimą.“, – sako G. Kitovė.
Paruošti patiekalai, „Iki“ atstovės teigimu, visų pirma taupo laiką – karšti pietūs ar vakarienė gali atsidurti ant stalo per kelias minutes tiek darbe, tiek namuose. O paprastas jų paruošimas reiškia, kad net vyresni vaikai, paaugliai ir silpnesnės sveikatos pagyvenę žmonės be problemų galės patys sau pasiruošti maistą, nes jį tereikia pašildyti. Be to, „Iki“ galima rinktis iš gausybės užkandžių, sumuštinių, salotų – alkį galima numalšinti čia ir dabar, nereikės net mikrobangų krosnelės.
Skanūs dienos pietūs – įvairiems mitybos stiliams ir vos už kelis eurus
Praėjusiais metais stipriai išpopuliarėję pietų rinkinkiniai ir dabar išlaiko populiarumą, pastebi „Iki“ atstovė. Ypač daug dėmesio jie sulaukia per akcijas – kas savaitę taikomos didelės nuolaidos vis skirtingiems patiekalams, tad su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele gardžiai sočiai pavalgyti galima vos už kelis eurus. Gal vieną dieną norėsis „IKI Šefai“ šašlykų su ryžiais, o kitą – keptos Bolonijos lazanijos.
„Pietų rinkinių kategorijoje taip pat nenurungiamas jo didenybė Kyjivo kotletas. Lietuviai labai pamėgę ir švediškus mėsos kukulius bei troškintas kepenėles su bulvių koše. Šiemet išpopuliarėjo ir išties sotūs pietų rinkiniai, kuriuos namie patiems pasigaminti truktų nemažai laiko – pavyzdžiui, troškinti balandėliai su bulvėmis, jautienos troškinys „Chili con carne“. Tie, kurie ieško variantų be mėsos, renkasi makaronus su mocarelos sūriu ir saulėje džiovintais pomidorais ar keptą žuvį su bulvytėmis – asortimentą siūlome tokį, kad kiekvienas rastų sau tinkantį patiekalą“, – sako G. Kitovė.
Miltinių patiekalų mylėtojai taip pat turi savo favoritą – lietinius blynus, kurie ne tik pamalonina gomurį, bet ir primena namų virtuvės jaukumą. Dažniausiu pasirinkimu „Iki“ išlieka amžina klasika: lietiniai su sūriu ir kumpiu arba su varške. Juos gyventojai perka net šeimyninėmis pakuotėmis, ypač – kai taikomos akcijos. Tuomet su mažomis išlaidomis nebereikia sukti galvos, kaip skaniai pamaitinti visus namiškius.
Salotų favoritė – nepralenkiama
Vis daugiau „Iki“ pirkėjų taupo laiką ir renkasi salotų gamybą taip pat patikėti profesionalams. Čia neabejotina žvaigždė – tradicinė baltoji mišrainė, kuri tampa kasdiene pietų ar vakarienės gelbėtoja, kai norisi kažko paprasto, bet sotaus. Šalia jos rikiuojasi prie daug ko derančios morkų salotos su česnakais, pietums puikiai tinkančios Cezario salotos su vištiena.
„Iki“ kulinarijos meistrai džiaugiasi, kad šalia laiko patikrintų favoritų atsiranda vis daugiau naujų numylėtinių. Pavyzdžiui, pastaruoju metu išpopuliarėjusios pietums paruoštos salotos dubenėliuose – su tunu, bulguru ir falafeliais ar gurmaniškos. Tai tik patvirtina – norint valgyti sveikai, galima tai daryti ir skaniai, ir įdomiai.
Skaniu ginklu ginantis nuo alkio tapę ir „Iki“ sumuštiniai bei kiti užkandžiai – jų pardavimai šiemet, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugę beveik penktadaliu. Čia populiarumo laurus susižeria mėsainis su vištienos maltinuku, daug pirkėjų skanauja ir lavašus su kebabų mėsa.
Skubant ir norint numalšinti alkį akimirksniu, dažnas pasirinkimas – trikampiai sumuštiniai. Jų skonių įvairovė „Iki“ lentynose tokia, kad kiekvieną darbo dieną galima skanauti vis kitą variantą. Visgi, mėgstamiausiais sumuštiniais galima įvardyti „Cezarį“, su lašišų, su keptos kalakutienos ir bruknių bei su vištienos įdarais. Klasikai meta iššūkį ir naujokai – pavyzdžiui, vos šiemet pasirodęs apkeptas sumuštinis su kiaulienos kumpiu ir marinuotais agurkėliais iškart sulaukė didelio susidomėjimo.
„Asortimentą nuolat atnaujiname ir tobuliname – nuo lietuviškų tradicinių patiekalų iki Azijos ar Viduržemio jūros regiono įkvėptų patiekalų. Pirkėjai mielai priima ir ragauja naujoves – tai ženklas, kad lietuviai vis drąsiau leidžiasi į pasaulio virtuvių keliones, net neišeidami iš darbo ar namų“, – sako G. Kitovė.
Siekiant užtikrinti vienodai aukštus maisto kokybės standartus visose „Iki“ parduotuvėse, prekybos tinkle maisto gamyba vyksta centralizuotai, o švieži „IKI Šefai“ gaminiai kiekvieną dieną iškeliauja po visą šalį. Daug dėmesio skiriama žaliavai, atsižvelgiant į gyvūnų gerovę – kulinarijos patiekalams gaminti nenaudojami narvuose laikomų vištų kiaušiniai, taip pat gaminama tik iš vištienos, augintos be antibiotikų.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
