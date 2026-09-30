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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ pristato „Max & Mila’s World“ – naują prekių ženklą šunims ir katėms

REKLAMA / 2026-09-30 14:53 / šaltinis: tv3.lt
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Lidl“ atnaujina šunims ir katėms skirtą asortimentą ir pristato naują prekės ženklą „Max & Mila’s World“. Po vienu vardu nuo šiol bus sujungti skirtingiems augintinių poreikiams skirti produktai, o aiškiai suskirstytos kokybės linijos, vieningas dizainas ir išsamesnė informacija ant pakuočių padės šeimininkams greičiau išsirinkti tinkamiausią produktą savo augintiniui.

Max&Mila's World gyvūnų prekės

Lidl“ atnaujina šunims ir katėms skirtą asortimentą ir pristato naują prekės ženklą „Max & Mila’s World“. Po vienu vardu nuo šiol bus sujungti skirtingiems augintinių poreikiams skirti produktai, o aiškiai suskirstytos kokybės linijos, vieningas dizainas ir išsamesnė informacija ant pakuočių padės šeimininkams greičiau išsirinkti tinkamiausią produktą savo augintiniui.

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Naujasis prekės ženklas apims šunų ir kačių maisto asortimentą – nuo kasdienei mitybai skirtų produktų iki aukštesnės maistinės vertės ir specifiniams poreikiams pritaikytų prekių. Šio prekės ženklo produktai parduotuvių lentynose pasirodys palaipsniui. „Max & Mila’s World“ asortimentas suskirstytas į tris kokybės kategorijas – „Basic“, „Advanced Care“ ir „Gourmet“, todėl skirtumus tarp produktų bus lengviau atpažinti jau parduotuvės lentynoje.

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Aiškesnis pasirinkimas augintinių šeimininkams

Augintiniai užima svarbią vietą daugelio šeimų gyvenime. Beveik pusė „Lidl“ pirkėjų augina bent vieną naminį gyvūną, o beveik devyni iš dešimties jų – šunis arba kates. Kartu auga ir lūkesčiai jų mitybai: pirkėjai vis daugiau dėmesio skiria produktų kokybei, sudėčiai bei patogiam pasirinkimui.

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„Kurdami „Max & Mila’s World“ norėjome, kad augintinių šeimininkams pasirinkti būtų kuo paprasčiau. Aiškūs kokybės lygiai, vieningas dizainas ir išsami informacija ant pakuočių padeda greitai suprasti, kuo produktai skiriasi ir kuris jų labiausiai tinka konkrečiam augintiniui. Visa tai deriname su „Lidl“ būdingu geru kainos ir kokybės santykiu“, – sako „Lidl” Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje marketingo vadovė Neringa Podkopajeva.

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„Max & Mila’s World“ produktų receptūros kuriamos atsižvelgiant į skirtingus šunų ir kačių mitybos poreikius. Produktuose nenaudojamas pridėtinis cukrus ar dirbtiniai priedai, o receptūros kuriamos pagal Europos gyvūnų augintinių ėdalo pramonės federacijos FEDIAF rekomendacijas. Asortimente atsižvelgiama į skirtingus augintinių gyvenimo etapus, maistinių medžiagų poreikį ir energijos lygį.

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Trys kokybės lygiai – paprastesniam pasirinkimui

Naujojo prekės ženklo asortimentas suskirstytas į tris aiškias linijas – „Basic“, „Advanced Care“ ir  „Gourmet“. „Basic“ linijos produktai pažymėti viena širdele, „Advanced Care“ – dviem širdelėmis, o „Gourmet“ – trimis širdelėmis.

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„Basic“ linijoje siūlomi kasdieniam augintinių šėrimui skirti produktai su subalansuota sudėtimi. „Advanced Care“ skirta šeimininkams, ieškantiems aukštesnės maistinės vertės produktų – jų pagrindinis ingredientas yra džiovinta mėsa, o dalis produktų pritaikyti skirtingiems gyvūno gyvenimo etapams ar specifiniams poreikiams.

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Aukščiausią asortimento pakopą sudaro „Gourmet“ linija. Jos produktai yra be grūdų, o pagrindinis ingredientas – šviežia mėsa. „Max & Mila’s World“ asortimentą taip pat papildys atrinktos ne maisto prekės šunims ir katėms.

Naujojo prekės ženklo produktus pirkėjai ras visose 87 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
lidl
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