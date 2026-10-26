„Lidl“ pirkėjams – svarbi žinia: keičiasi šių parduotuvių darbo laikas

„Keičiantis sezonams, keičiasi ir klientų apsipirkimo įpročiai. Stebėdami pirkėjų srautus matome, kad trumpėjant dienoms žmonės dažniau apsiperka iškart po darbo, o dalyje parduotuvių didesni srautai susidaro jau ankstyvomis ryto valandomis.
Siekdami užtikrinti kuo didesnį patogumą klientams, parduotuvių darbo laiką pritaikome prie jų apsipirkimo įpročių – ten, kur svarbu apsipirkti anksti, duris atversime 7 val. ar net 6:30 val., o kitose vietose darbo laiką pakoregavome atsižvelgdami į vakaro ir savaitgalio srautus“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Sekmadieniais dalis parduotuvių duris atvers vėliau
Vienas ryškesnių šaltojo sezono pokyčių laukia sekmadieniais. Iki šiol daugelis „Lidl“ parduotuvių visas savaitės dienas darbą pradėdavo tuo pačiu metu, tačiau nuo spalio 26 dienos dalis jų sekmadieniais duris atvers šiek tiek vėliau nei pirmadieniais–šeštadieniais.
Pasak O. Ferencienės, toks sprendimas priimtas įvertinus pirkėjų srautus skirtingomis savaitės dienomis.
„Šiokiadieniais žmonių dienotvarkę diktuoja darbas, vaikų mokykla ir būreliai, todėl nemaža dalis klientų į parduotuves užsuka anksti ryte arba po darbo. Sekmadieniais diena dažniausiai prasideda kiek vėliau, tad skiriasi ir pirkėjų srautai.
Norime, kad parduotuvių darbo laikas kuo geriau atitiktų realius žmonių apsipirkimo įpročius, todėl kai kuriose vietose sekmadieniais jos atsidarys vėliau“, – pasakoja O. Ferencienė.
Tuo metu parduotuvės, kuriose didelė dalis žmonių apsiperka anksti ryte, ir toliau dirbs nuo 7 val. Dalyje prekybos vietų durys bus atveriamos dar anksčiau – jau 6:30 val.
Iš viso šalyje veikia 88 „Lidl“ parduotuvės 31 Lietuvos mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.