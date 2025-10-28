Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę mažėjo 0,3–0,5 proc.

2025-10-28 13:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 13:55

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,3–0,5 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektra. BNS Foto

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 ir 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,3–0,5 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
1

Agentūros duomenimis, aptariamu laikotarpiu Lietuvoje siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 1–1,7 proc. mažino vienas nepriklausomas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,250 euro iki 0,249 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,240 euro iki 0,238 euro (dvi laiko zonos).

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nuo 0,253 euro mažėjo iki 0,252 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,243 euro iki 0,242 euro (dvi laikos zonos).

REKLAMA

8 mėn., 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas,  o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Pasak agentūros, planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,233 euro ir yra 21 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,295 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 euro už kilovatvalandę – tai yra 5,8 proc. daugiau už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą (0,226 euro).

Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos). 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų