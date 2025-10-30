LEA atskleidė, kaip per savaitę pakito benzino ir dyzelino kaina

Agentūros duomenimis, spalio 27-ąją, pirmadienį, litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,41 euro, o dyzelinas – 1,46 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje šiuo metu yra 5 centai ir tai yra mažiausias skirtumas nuo birželio pabaigos.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–1,4 proc., Estijoje sumažėjo 0,9 proc., o Lietuvoje kaina nepakito. Per mėnesį benzino kaina Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–0,7 proc., Estijoje ir Latvijoje kaina nepakito.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,40 euro ir yra 1 centu mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,42 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,1–3,0 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 3,7 procento.
Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje sumažėjo 0,2–1,3 proc., Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 1,0 proc. ir 0,1 procento.
Lenkijoje litras dyzelino vidutiniškai šiuo metu kainuoja 1,42 euro ir yra 4 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,28 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Agentūros duomenimis, Lietuvoje spalį vidutinė benzino kaina sudarė 1,405 euro, dyzelino – 1,465 euro. Palyginti su rugsėjo mėnesio vidutinėmis kainomis, spalį dyzelinas yra apie 1 centu pigesnis, o benzinas – apie 1 centu brangesnis.