Vyriausybė pritarė siūlymui riboti iš trečiųjų šalių įvažiuojančių vilkikų kuro kiekį bakuose

Tai reiškia, kad iš trečiųjų šalių, tokių kaip Rusija ar Baltarusija, įvežamas kuras, viršijantis Vyriausybės nustatytą ribą, bus apmokestintas akcizu, kai įprastai vežėjas nuo to atleidžiamas.
Anot Finansų ministerijos, siūlymas teikimas atsižvelgiant į Muitinės departamento pastebėtus padažnėjusius atvejus, kuomet iš trečiųjų valstybių atvažiuojantys vilkikai vis dažniau Lietuvoje nelegaliai nupila kuro bakuose įsivežtą dyzeliną, dėl ko šalies degalinės parduoda mažiau kuro, o valstybė negauna jai priklausančių mokesčių.
Kaip skelbiama projekto aiškinamajame rašte, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, per Kybartų, Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus per parą įvažiuoja apie 200 krovininių transporto priemonių.
Lietuvos muitinė, darydama maksimalią prielaidą, kad jeigu iš vienos krovininės transporto priemonės vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų variklių degalų, per parą gali būti nupilama apie 100 tūkst. litrų dyzelino.
Taip pat, preliminariais muitinės skaičiavimais, dėl neteisėto kelių krovininių transporto priemonių kuro bakuose esančių variklių degalų nupylimo iš Rusijos ir Baltarusijos įvažiavusių transporto priemonių valstybė per mėnesį vidutiniškai galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų privalomų sumokėti mokesčių, kurie per metus galėtų sudaryti iki 26,5 mln. eurų.
„Vidutiniškai importo mokesčiai (muitai, akcizai, pridėtinės vertės mokestis už 1 tūkst. l dyzelino sudaro 736 eurus“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Finansų ministerija atkreipia dėmesį į kitose valstybėse taikomą iš trečiųjų šalių įsivežamo kuro ribojimo praktiką. Anot jos, Lenkijoje taikoma riba yra 600 litrų, Latvijoje – 200 litrų, Suomijoje – 400 litrų. Anot jos, tokiu atveju, jeigu į Lenkiją ar Suomiją įvežamų variklių degalų kiekis viršija valstybių nustatytą ribą, už viršijančius variklių degalų kiekius apskaičiuojami mokėtini mokesčiai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, kad Lietuvoje ta riba galėtų būti tokia pat kaip Latvijoje – 200 litrų.
ELTA primena, kad ministras K. Vaitiekūnas spalio pradžioje pirmąkart užsiminė apie idėją riboti įsivežamą kurą iš Rusijos ir Baltarusijos atvažiuojančių vilkikų bakuose.
Muitinė tuo metu nurodė, kad 90 proc. į Lietuvą įvažiuojančių vilkikų sieną kerta su pilnais kuro bakais, tačiau išvažiuojant tiek Latvijos, tiek Lietuvos pusėje jų bakai būna jau pustuščiai.
Institucijos atstovai tikino, kad kuro bakų tikrinimas pasienyje vykstančių procesų vežėjams neprailgintų, o papildomos naštos muitinė ar jos darbuotojai taip pat nepatirtų.