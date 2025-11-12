 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LB įžvelgia rizikų, dėl pelno mokesčio: Lietuva gali surinkti 140 mln. eurų mažiau nei planuoja

2025-11-12 10:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:51

Lietuvos bankas (LB) įžvelgia rizikų, kad kitąmet pelno mokesčio gali būti surinkta maždaug 140 mln. eurų mažiau nei suplanuota, tačiau skirtumą bus galima padengti gausesnėmis pajamomis iš kitų mokesčių, teigiama centrinio banko išvadoje valstybės biudžetui.

Lietuvos Bankas. ELTA / Julius Kalinskas

Lietuvos bankas (LB) įžvelgia rizikų, kad kitąmet pelno mokesčio gali būti surinkta maždaug 140 mln. eurų mažiau nei suplanuota, tačiau skirtumą bus galima padengti gausesnėmis pajamomis iš kitų mokesčių, teigiama centrinio banko išvadoje valstybės biudžetui.

REKLAMA
1

Planuojamas mažesnis pelno mokesčio surinkimas turėtų 0,2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) poveikį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujausia prognozė remiasi mokestinių pajamų padidėjimo ir prielaidų dėl šalies ekonomikos raidos palyginimu.

REKLAMA
REKLAMA

Nors valstybės biudžeto projekte numatyta, kad 2026 m. pajamos iš pelno mokesčio padidės 25,4 proc., tačiau šio mokesčio bazė augs lėčiau – tik 6,7 proc., prie prastesnių rezultatų prisidės ir silpnesnė nei prognozuota šalies ekonomikos raida antrąjį praėjusių metų pusmetį, teigia LB.

REKLAMA

Centrinio banko išvadoje teigiama, kad Vyriausybės biudžeto projekte siūlomi ir Seimo birželį priimti mokestiniai sprendimai 2026 m. šalyje didins kainas.

Lyginant su scenarijumi, kai tokių sprendimų nėra, numatoma vidutinė metinė infliacija kitąmet gali būti maždaug 1,2 proc. punkto didesnė, atitinkamai 2027 ir 2028 metais – apie 0,7 ir 0,5 proc. punkto didesnė.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi didžioji šio poveikio dalis jau įtraukta į pernai rugsėjo LB makroekonomines prognozes, kuriomis remiantis vertinamas biudžeto poveikis kainų stabilumui.

„Projektuose numatomi nauji, į prognozes dar neįtraukti sprendimai iš esmės neturės poveikio infliacijai artimiausiais metais“, – teigiama išvadoje.

Infliacijos pokyčiai – dėl mokesčių reformos, skatinančios fiskalinės politikos

LB vertinimu, per artimiausius penkerius metus kainų lygis Lietuvoje galėtų būti maždaug 3 proc. didesnis, palyginti su scenarijumi, jei naujų sprendimų nebūtų – jie lems maždaug penktadalį (22 proc.) viso numatomo kainų padidėjimo 2026–2030 m. laikotarpiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Biudžete suplanuotas gyventojų pajamų ir socialinių išmokų, pensijų didinimas vidutinės metinės infliacijos Lietuvoje kitąmet iš esmės nepaveiks, 2027 m. ir 2028 m. atitinkamai didins po 0,1 ir 0,2 proc. punkto, bendrai per penkerius metus – apie 0,6 proc.

Įtakos kainų lygiui turės ir planuojamas papildomas pajamų surinkimas iš skirtingų mokesčių – vidutinę infliaciją nauji sprendimai kitąmet didins apie 1,1 proc., 2027 m. – apie 0,6 proc. punkto, 2028 m. – apie 0,4 proc. punkto, bendrai per penkerius metus – apie 2,7 proc.

REKLAMA

Tarp naujų mokesčių vertinami sprendimai dėl įvairių akcizo tarifų (etilo alkoholiui, tabako produktams, elektroninėms cigaretėms, degalams, saldintiems gėrimams) didinimo, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didinimo centralizuotam šildymui ir kitoms sritims, naujo 10 proc. draudimo mokesčio ne gyvybės draudimo įmokoms – visa tai biudžetui turėtų sunešti apie 390 mln. eurų pajamų.

REKLAMA

Anot LB, vidutinei metinei infliacijai įtakos iš esmės neturės didesnės pajamos iš pajamų ir turto apmokestinimo, nes tiesioginių mokesčių pokyčiai pirmiausia paveiks ekonominį rinkos dalyvių aktyvumą, o kainas – tik vėliau.

Tarp tokių naujų sprendimų – progresinis gyventojų pajamų apmokestinimas, papildomos dedamosios nekilnojamojo turto (NT) tarifui, didesnis pelno mokestis, visa tai biudžetui turėtų sunešti apie 250 mln. eurų pajamų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų