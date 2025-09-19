Latvijos gamintojų kainų indeksas rugpjūtį per metus pakilo 0,5 proc.

Augimas užfiksuotas po nuosmukio ankstesnius du mėnesius, solidžiausias nuo šių metų balandžio.
Vidaus rinkai skirta produkcija praėjusį mėnesį buvo 1,1 proc. pigesnė nei prieš metus, bet užsienio rinkoms skirta produkcija per metus pabrango 2,0 proc. (euro zonos – 2,1 proc., bet kitoms – 1,9 proc.).
Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) bendras kainų indeksas ūgtelėjo 1,0 procento.
Produkcijos vietos rinkai vidutinės kainos per mėnesį didėjo vidutiniškai 0,4 proc., eksportui – 1,4 proc. (užsakovams euro zonoje pakilo 3,1 proc., o kitose valstybėse – nepakito).
