Apie planuojamą garantiją antradienį žurnalistams pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs ir susisiekimo ministras Krišs Lipšāns. Finansavimas reikalingas JAV vykstančiam bendrovės restruktūrizavimui pagal JAV bankroto kodekso 11 skyrių („Chapter 11“).
Pasak susisiekimo ministro, antroji finansavimo dalis siekia 125 mln. eurų. Finansuotojo reikalaujama 175 mln. eurų garantija apimtų ir 50 mln. eurų paskolos palūkanų. Ministras teigė, kad be papildomo finansavimo bendrovės lėšos išsektų gruodžio viduryje ir jai tektų nutraukti veiklą.
Garantijai dar reikalingas parlamento pritarimas
Latvijos susisiekimo ministerijos teigimu, vyriausybė pavedė skubiai pateikti parlamentui „airBaltic“ finansinio stabilizavimo įstatymo pakeitimus. Planuojama, kad parlamento Biudžeto ir finansų (mokesčių) komisija juos svarstys trečiadienį, lapkričio 25 d.
Pagal pasirinktą modelį „airBaltic“ finansuotų privatūs kreditoriai, o valstybė garantuotų tam tikrų įsipareigojimų vykdymą. Taip būtų padengti trumpalaikiai bendrovės finansiniai poreikiai be tiesioginių valstybės biudžeto išlaidų. Priemone siekiama išsaugoti Latvijos tarptautinį pasiekiamumą ir plėtoti Rygą kaip regioninį aviacijos centrą.
Garantija yra viena iš restruktūrizavimo priemonių. Bendrovė toliau turi vykdyti restruktūrizavimo planą, tartis su kreditoriais ir ieškoti ilgalaikių investuotojų.