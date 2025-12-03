Latvija kol kas šiais metais surinko daugiau mokesčių nei prieš metus

Kita vertus, mokesčių surinkimo per šį laikotarpį planas neįvykdytas 1 proc. – mokesčių surinkta 123,4 mln. eurų mažiau nei tikėtasi.
Daugiausiai surinkta privalomojo socialinio draudimo mokesčio – 4,69 mlrd. eurų, 0,9 proc. mažiau nei planuota.
Pridėtinės vertės mokesčio įplaukos siekė 3,334 mlrd. eurų (3,7 proc. mažiau nei tikėtasi), gyventojų pajamų mokesčio – 2,29 mlrd. eurų (2,3 proc. daugiau), akcizų – 1,042 mlrd. eurų (5,3 proc. mažiau).
Juridinių asmenų pelno mokesčio surinkimo planas buvo viršytas 13,7 proc. – gauta 718,8 mln. eurų, o nekilnojamojo turto mokesčio – 1,1 proc. – 209,6 mln. eurų.