  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Latvija kol kas šiais metais surinko daugiau mokesčių nei prieš metus

2025-12-03 15:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-03 15:38

Latvijoje per pirmus 10 šių metų mėnesių surinkta 12,63 mlrd. eurų mokesčių – 662,8 mln. eurų, arba 5,5 proc., daugiau nei prieš metus, pranešė Finansų ministerija.

0

Kita vertus, mokesčių surinkimo per šį laikotarpį planas neįvykdytas 1 proc. – mokesčių surinkta 123,4 mln. eurų mažiau nei tikėtasi.

Daugiausiai surinkta privalomojo socialinio draudimo mokesčio – 4,69 mlrd. eurų, 0,9 proc. mažiau nei planuota.

Pridėtinės vertės mokesčio įplaukos siekė 3,334 mlrd. eurų (3,7 proc. mažiau nei tikėtasi), gyventojų pajamų mokesčio – 2,29 mlrd. eurų (2,3 proc. daugiau), akcizų – 1,042 mlrd. eurų (5,3 proc. mažiau).

Juridinių asmenų pelno mokesčio surinkimo planas buvo viršytas 13,7 proc. – gauta 718,8 mln. eurų, o nekilnojamojo turto mokesčio – 1,1 proc. – 209,6 mln. eurų.

