Įspėja gyventojus dėl mokesčio didinimo: iki 20 eurų brangs atliekų išvežimas?

Kaip socialiniame tinkle rašė Vilniaus miesto meras, dėl žadamų pakeitimų „kažkam norisi mažinti kaštus verslui“.
„Įsivaizduokime. Vidutinis namų ūkis, dviejų kambarių butas. Jeigu Seimas priims dabar stumiamą įstatymą, skaičiuojame, kad atliekų tvarkymas 55 kv. m. daugiabučio gyventojui papildomai pabrangs mažiausiai 35 proc.
Sumoje vilniečių kišenės patuštėtų mažiausiai 11 milijonų per metus“, – skaičiavo meras.
„Velnias kaip visada slypi detalėse“
Pasak V. Benkunsko, šįkart kalba pasisuko apie pakuočių tvarkymo ir kitų rūšiuojaų atliekų tvarkymo kaštus.
„Daug metų aplinkos ministro įsakymu buvo apibrėžta, kas turi mokėti už kiekvieno celofaninio maišelio, čipsų pakelio ar suglamžyto popieriaus lapo tvarkymą jums juos surūšiavus į atitinkamą plastikui, stiklui ar popieriui skirtą konteinerį.
Tai yra gamintojų atsakomybė, kadangi jie patirdami šiuos atliekų tvarkymo kaštus yra atleidžiami nuo taršos mokesčio. Tokią jų prievolę yra patvirtinę ir Lietuvos teismai, o pati finansavimo sistema nesikeičia nuo 2013 metų.
Nuo sausio 1 d. šis principas turėjo įsigalioti ir kaip įstatymas Seime. Taigi, niekas ant žemės būtų nepasikeitę, tiesiog pats principas būtų įsigaliojęs aukščiausiu lygiu“, – kalbėjo meras.
Tačiau, kaip pastebi V. Benkunskas, dabar atsirado kita iniciatyva Seime.
„Tai, ką daug metų darė verslas, dabar norima užkrauti ant visų Lietuvos gyventojų pečių. Nuo sausio 1 d. norima užmesti mažiausiai 11 mln. eurų vien Vilniaus gyventojams – visi mokėsime bent 35 proc. daugiau.
Rytoj esminis ir lemiamas komiteto posėdis Seime. Todėl su Vilniaus rajono meru Robert Duchnevič kreipėmės į visus komiteto narius ir paprašėme ginti viešąjį interesą. Negriaukite nusistovėjusios tvarkos ir prisiminkite, kad visi turime dirbti žmonėms, o ne siauriems privatiems interesams“, – ragino meras.
Remiantis V. Benkunsko pateikta informacija, taip pat galima nesunkiai suskaičiuoti, kiek dėl žadamų pakeitimų tektų primokėti gyventojams.
Kiek tektų sumokėti per metus papildomai?
Pavyzdžiui, dabar pastovioji rinkliavos dalis Vilniuje siekia 0,0357 euro, o kintamoji – 0,0491 euro.
Tad jei jūs gyvenate 50 kvadratinių metrų dydžio bute, rinkliava per metus už atliekų tvarkymą siekia 50,88 euro (21,42+29,46=50,88).
Vadinasi, jei atliekų tvarkymas, kaip sako sostinės meras, pabrangs 35 proc., už šiukšlių išvežimą (už metus) sostinės gyventojams tektų primokėti beveik 18 eurų (50,88x0,35=17,8).