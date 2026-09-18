Savivaldybių pasirengimui evakuoti gyventojus numatoma skirti 6 mln. eurų

„Krizės metu svarbu ne tik turėti kur pasislėpti. Turime būti pasirengę žmogų evakuoti, priimti, apgyvendinti ir suteikti jam būtiną pagalbą. Todėl civilinė sauga turi apimti visą gyventojų saugumo grandinę – nuo perspėjimo ir evakavimo iki laikino apgyvendinimo, maitinimo ir pagalbos“, – penktadienį išplatintame pranešime teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Pasak ministerijos, be numatytų veiklų – evakuojamų gyventojų laikino apgyvendinimo, evakavimo punktų darbuotojų aprūpinimo ir nevyriausybinių organizacijų pajėgumų stiprinimo – siūloma finansuoti ir civilinės saugos pagalbos punktų įrengimą.
Civilinės saugos pagalbos punktai įtraukiami į krizių valdymo ir civilinės saugos sistemą pagal birželį priimtus Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo pakeitimus. Jais taip pat įtvirtinta civilinės gynybos sąvoka ir sustiprinti gyventojų evakavimo, priedangų bei perspėjimo elementai.
Evakuojamų gyventojų laikino apgyvendinimo vietoms taip pat siūloma sudaryti galimybę įsigyti maisto atsargų keturioms paroms.
Kaip teigia ministerija, finansavimas būtų paskirstomas pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Savivaldybėms, kuriose gyvena mažiau nei 50 tūkst. gyventojų, būtų galima skirti iki 90 tūkst. eurų, o kuriose gyvena 50 tūkst. ir daugiau – iki 150 tūkst. eurų.
VRM teigimu, iki šiol savivaldybėms civilinei saugai iš Valstybės gynybos fondo skirta daugiau kaip 41 mln. eurų. Iš jų daugiau nei 11 mln. eurų skirta pasirengti gyventojų evakavimui, panaudota – 2,5 mln. eurų.
Už skirtas lėšas savivaldybių parengtose vietose jau galėtų būti laikinai apgyvendinta daugiau nei 21 tūkst. evakuotų gyventojų. Užbaigus vykdomus projektus, šis skaičius turėtų išaugti dar daugiau nei 50 tūkst. gyventojų.
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