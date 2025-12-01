Latvijos „Conexus“ trijų ketvirčiu pajamos sumenko beveik ketvirtadaliu, pelnas – bemaž perpus

Pelnas iki mokesčių, palūkanas ir amortizacijos atskaičiavimų (EBITDA) per devynis šių metų mėnesius siekė 35,359 mln. eurų.
Anot bendrovės, požeminėje saugykloje laikotarpio pabaigoje buvo sukaupta 13,9 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 28 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai. Atsargų sunaudojimas sausį-rugsėjį siekė 5,9 TWh ir buvo 6,3 proc. menkesnis nei tuo pat metu pernai.
Per tris šių metų ketvirčius „Conexus“ Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Suomijos vartotojams perpumpavo 8,1 TWh dujų – 13 proc. daugiau nei per tą laikotarpį pernai, o jų transportavimas iš Lietuvos siekė apytikriai 8,9 TWh ir buvo 38 proc. didesnis.
Bendrovės investicijos į infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą per pirmus devynis šių metų mėnesius įvertintos 21,3 mln. eurų.
68,46 proc. „Conexus Baltic Grid“ akcijų valdo valstybės įmonė „Augstsprieguma Tikls“, 29,06 proc. – Japonijos investicijų ir prekybos korporacija „Marubeni“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.