 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos „Conexus“ trijų ketvirčiu pajamos sumenko beveik ketvirtadaliu, pelnas – bemaž perpus

2025-12-01 21:59 / šaltinis: BNS
2025-12-01 21:59

Latvijos magistralinių dujotiekių operatorė ir Inčukalno požeminės dujų saugyklos valdytoja „Conexus Baltic Grid“ pranešė per tris šių metų ketvirčius gavusi 54,339 mln. eurų pajamų – 23,3 proc. mažiau nei prieš metus, grynąjį pelną sumažinusi 47,7 proc. iki 17,559 mln. eurų.

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

Latvijos magistralinių dujotiekių operatorė ir Inčukalno požeminės dujų saugyklos valdytoja „Conexus Baltic Grid“ pranešė per tris šių metų ketvirčius gavusi 54,339 mln. eurų pajamų – 23,3 proc. mažiau nei prieš metus, grynąjį pelną sumažinusi 47,7 proc. iki 17,559 mln. eurų.

REKLAMA
0

Pelnas iki mokesčių, palūkanas ir amortizacijos atskaičiavimų (EBITDA) per devynis šių metų mėnesius siekė 35,359 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot bendrovės, požeminėje saugykloje laikotarpio pabaigoje buvo sukaupta 13,9 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 28 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai. Atsargų sunaudojimas sausį-rugsėjį siekė 5,9 TWh ir buvo 6,3 proc. menkesnis nei tuo pat metu pernai.

REKLAMA
REKLAMA

Per tris šių metų ketvirčius „Conexus“ Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Suomijos vartotojams perpumpavo 8,1 TWh dujų – 13 proc. daugiau nei per tą laikotarpį pernai, o jų transportavimas iš Lietuvos siekė apytikriai 8,9 TWh ir buvo 38 proc. didesnis.

Bendrovės investicijos į infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą per pirmus devynis šių metų mėnesius įvertintos 21,3 mln. eurų.

68,46 proc. „Conexus Baltic Grid“ akcijų valdo valstybės įmonė „Augstsprieguma Tikls“, 29,06 proc. – Japonijos investicijų ir prekybos korporacija „Marubeni“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų