Kuodis: leisdami automobiliais važiuoti greičiau Skuodis ir Gentvilas „šeria mordorą“

Taip yra įsitikinęs ekonomistas Raimondas Kuodis. Jis negailėjo kritikos susisiekimo ministrui Marius Skuodžiui ir aplinkos ministrui Simonui Gentvilui, kurie „su bloga greičio politika šeria mordorą (t.y. V. Putino režimą, – red. past.) ir skandina Lietuvos ekonomiką“.

Putino karui – milijonai eurų iš Lietuvos

Įraše asmeninėje „Facebook“ paskyroje ekonomistas pasidalijo skaičiavimais, kiek kainuoja ministrų sprendimai leisti važiuoti 130 km/h.

Pasak R. Kuodžio net Tarptautinė energijos agentūra pabrėžė, kad norint mažinti kuro suvartojimą pirmiausia rekomenduoja mažinti leistiną greitį. Tačiau Lietuvoje į tokias rekomendacijas ministrai nereaguoja ir taip situacija tik bloginama.

Ekonomistas kaip pavyzdį ima darbuotoją, kuris uždirba vidutinį apie 1600 eurų per mėnesį, arba 10 eurų per valandą atlyginimą (per mėnesį išeina 20 darbo dienų po 8 val. darbo).

R. Kuodžio teigimu, transporto ekonomikoje yra sutarimas, kad keliuose sutaupytos valandos vertė yra pusė valandinio darbo užmokesčio, t.y. 5 eurai Lietuvoje.

„Tarkime, kad minimalaus kuro suvartojimo greitis yra 100 km/h (greičiausiai 90 km/h, bet tiek to). Jei pradedate važiuoti 130 km/h, važiuosite ne 1 val., bet 0,77 val., ko vertė bus 1,15 euro (23 proc. nuo 5 eurų).

Tarkime, kad važiuodami 130 km/h kuro suvartosit bent 2 litrais daugiau, nei 100 km/h. Pavyzdžiui, 9 litrus vietoj 7 litrų. To kuro vertė bus bent 3 eurai. Grynasis nuostolis jums asmeniškai bus 3–1,15 euro.

Jei lėksite greičiau ar uždirbate mažiau, reikalai tik blogės – ribinis laiko sutaupymas bus vis mažesnis, o kuro sunaudojimas, primenu, didėja eksponentiškai. Šitie pinigai eina mordorui už naftą, jų nelieka Lietuvos ekonomikoje, tai gausite ir makro pasekmes savo elgsenos“, – aiškino R. Kuodis.

Pasak jo, atrodytų, kad vieno žmogaus praradimai nėra dideli. Tačiau padauginus juos iš tūkstančių vairuotojų, kurie kasdien važiuoja magistralėmis ir iš visų 365 dienų per metus, šalies mastu praradimai sieks 100 mln. eurų.

„Ir tai kasmet. Ir čia be išgelbėtų gyvybių, turto ir sveikatų. Ir akustinės taršos. Ir be kelininkų įsisavintų šimtų milijonų (per tunelius tarp kelių namų ir pan.).

Tais šimtais milijonų kasmet bereikalingai šeriam mordorą, kuris žudo Ukrainą, ministrai. Ir dar kiek bereikalingai išmetam CO2, NOx, PM, CO, aplinkos ministre“, – rašė R. Kuodis.

Portalui tv3.lt kol kas nepavyko gauti ministrų komentarų, kaip jie vertina kaltinus dėl paramos V. Putino režimui ir jo karui prieš Ukrainą.

Kas kokiu greičiu galės važiuoti

Kaip informavo Lietuvos automobilių kelių direkcija, nuo balandžio 1 d. įsigalioja sezoninis pasikeitimas – magistralėse ir greitkeliuose didėja maksimalus leistinas greitis.

Lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 130 km/val. greičiu, greitkeliuose – ne didesniu kaip 120 km/val. greičiu.

Greitis kituose keliuose su asfalto arba betono danga nesikeičia – išlieka 90 km/val. Kituose keliuose leistinas greitis taip pat išlieka nepakitęs – 70 km/val.

Pradedantieji vairuotojai (turintys iki 2 metų vairavimo stažą) magistralėse gali važiuoti 100 km/val., greitkeliuose – 90 km/val. o keliuose su asfalto ar betono danga – 80 km/val. greičiu.

Nors automagistralėse ir greitkeliuose maksimalus leistinas greitis didėja, tačiau visada svarbu pasirinkti saugų greitį, kuris būna mažesnis už leistiną maksimalų.

Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą.