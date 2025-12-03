 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Komisija pritarė siūlymui tikslinti GPM lengvatą: ji būtų taikoma tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos

2025-12-03 12:08 / šaltinis: BNS
2025-12-03 12:08

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį bendru sutarimu pritarė siūlymui koreguoti birželį priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams – ji nuo kitų metų būtų taikoma tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos.

Grynieji pinigai. Karolinos Gudžiūnienės (ELTA) nuotr.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį bendru sutarimu pritarė siūlymui koreguoti birželį priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams – ji nuo kitų metų būtų taikoma tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos.

0

„Klaidą ištaisyti reikia“, – komitete sakė konservatorė Gintarė Skaistė.

Dabartinė tvarka numato atskirus mokesčio tarifus ūkininkų pajamoms nedetalizuojant, kaip jie būtų taikomi su žemės ūkiu nesusijusioms pajamoms. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priėmus pakeitimus 15 ir 20 proc. GPM tarifai būtų taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas iš su ja  susijusio turto pardavimo. Šios pajamos nebūtų įtrauktos į kitas, kurioms taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.

BNS rašė, kad siekiama, jog lengvatomis nepasinaudotų pajamų iš žemės ūkio negaunantys, o tik ūkininko pažymėjimą turintys žmonės. Tokiems GPM įstatymo pakeitimams spalį po pateikimo pritarė Seimas, lapkritį pritarė ir Vyriausybė.

Kaip rašė BNS, ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.

