Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kokios algos prašyti keičiant darbą? Suskaičiavo, kiek pinigų nori lietuviai

2025-09-04 10:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 10:18

Ruduo – ne tik naujų mokslo metų, bet ir naujo darbo bei darbuotojų paieškos sezono pradžia. Kaip parodė darbo portalo CVMarket.lt atlikta apklausa, naujas darbas daugeliui lietuvių reiškia ne tik pasikeitusią aplinką bei naujus iššūkius, bet ir pastebimai išaugusį atlyginimą.

Kokios algos prašyti keičiant darbą? (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Ruduo – ne tik naujų mokslo metų, bet ir naujo darbo bei darbuotojų paieškos sezono pradžia. Kaip parodė darbo portalo CVMarket.lt atlikta apklausa, naujas darbas daugeliui lietuvių reiškia ne tik pasikeitusią aplinką bei naujus iššūkius, bet ir pastebimai išaugusį atlyginimą.

REKLAMA
0

„Trečdalis šalies darbuotojų, keisdami darbą, tikėtųsi 21–30 proc. atlyginimo padidėjimo“, – skaičiuoja CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė, 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos teigimu, kiek daugiau nei penktadalis būtų patenkinti 11–20 proc augimu, dar beveik tiek pat žmonių norėtų 31–40 proc. didesnio atlyginimo.

REKLAMA
REKLAMA

Kas dešimtas lietuvis nesvarstytų jokio darbo pasiūlymo, jei atlyginimas nepadidėtų bent perpus. Tik maža dalis – apie 7 proc. – sutiktų ir su simboliniu, iki 10 proc. prieaugiu.

REKLAMA

Vyrai ir moterys savo lūkesčiais panašūs: vyrai kiek dažniau mini 21–30 proc. padidėjimą, o moterys dažniau renkasi 31–40 proc. scenarijų.

Jaunesni darbuotojai labiau linkę į saikingus lūkesčius, o 25–44 m. amžiaus specialistai – ambicingiausi: trečdalis jų norėtų bent ketvirtadaliu ūgtelėjusių pajamų. Vyresni respondentai dažniau tikisi 31–40 proc. algos padidėjimo.

REKLAMA
REKLAMA

Pajamų dydis tiesiogiai susijęs su lūkesčiais: gaunantys mažesnes algas dažniau siekia radikalaus pokyčio – net kas aštuntas pageidauja naujo darbo su alga, kuri būtų ne mažiau kaip 50 proc. didesnė už dabartinę. 

Tuo metu daugiau nei 2 tūkst. eurų uždirbantys darbuotojai dažniausiai mini 21–30 proc. padidėjimą, bet dalis jų sutiktų ir su kuklesniu, iki 10 proc., augimu.

Įdomių kontrastų matyti ir nagrinėjant atsakymus pagal respondentų išsilavinimą. Turintys aukštojo mokslo diplomą daugiausiai tikisi 21–30 proc. prieaugio, baigę magistrantūrą dažniau mini 31–40 proc., o apsigynę daktaro disertaciją mąsto įvairiai – daliai pakaktų saikingo 11–20 proc. augimo, bet ketvirtadaliui darbo pasiūlymas būtų įdomus, jei būtų siūloma ne mažiau nei 50 proc. didesnė alga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų