Kokios algos prašyti keičiant darbą? Suskaičiavo, kiek pinigų nori lietuviai

„Trečdalis šalies darbuotojų, keisdami darbą, tikėtųsi 21–30 proc. atlyginimo padidėjimo“, – skaičiuoja CVMarket.lt atstovė Raimonda Tatarėlytė,
Jos teigimu, kiek daugiau nei penktadalis būtų patenkinti 11–20 proc augimu, dar beveik tiek pat žmonių norėtų 31–40 proc. didesnio atlyginimo.
Kas dešimtas lietuvis nesvarstytų jokio darbo pasiūlymo, jei atlyginimas nepadidėtų bent perpus. Tik maža dalis – apie 7 proc. – sutiktų ir su simboliniu, iki 10 proc. prieaugiu.
Vyrai ir moterys savo lūkesčiais panašūs: vyrai kiek dažniau mini 21–30 proc. padidėjimą, o moterys dažniau renkasi 31–40 proc. scenarijų.
Jaunesni darbuotojai labiau linkę į saikingus lūkesčius, o 25–44 m. amžiaus specialistai – ambicingiausi: trečdalis jų norėtų bent ketvirtadaliu ūgtelėjusių pajamų. Vyresni respondentai dažniau tikisi 31–40 proc. algos padidėjimo.
Pajamų dydis tiesiogiai susijęs su lūkesčiais: gaunantys mažesnes algas dažniau siekia radikalaus pokyčio – net kas aštuntas pageidauja naujo darbo su alga, kuri būtų ne mažiau kaip 50 proc. didesnė už dabartinę.
Tuo metu daugiau nei 2 tūkst. eurų uždirbantys darbuotojai dažniausiai mini 21–30 proc. padidėjimą, bet dalis jų sutiktų ir su kuklesniu, iki 10 proc., augimu.
Įdomių kontrastų matyti ir nagrinėjant atsakymus pagal respondentų išsilavinimą. Turintys aukštojo mokslo diplomą daugiausiai tikisi 21–30 proc. prieaugio, baigę magistrantūrą dažniau mini 31–40 proc., o apsigynę daktaro disertaciją mąsto įvairiai – daliai pakaktų saikingo 11–20 proc. augimo, bet ketvirtadaliui darbo pasiūlymas būtų įdomus, jei būtų siūloma ne mažiau nei 50 proc. didesnė alga.
