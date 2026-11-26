Modernizuotas kultūros paveldo pastatas iki 2027 metų rugpjūčio pabaigos bus pritaikytas daugiau studentų, čia bus įrengtos šiuolaikiškos studijų ir mokslinių tyrimų erdvės, ketvirtadienį pranešė ŠIB.
„Projektas leidžia suderinti pažangius infrastruktūros sprendimus su pagarba mūsų istorijai – pritaikant patalpas ateities poreikiams, kartu bus išsaugotas ir kultūros paveldo pastatų autentiškumas“, – pranešime sakė KU rektorius Artūras Razbadauskas.
„Investicijos į švietimo infrastruktūrą stiprina kompetencijas ir mokslinių tyrimų pajėgumus, nuo kurių priklauso regiono konkurencingumas“, – pranešime teigė ŠIB vadovas Andrė Kuusvekas.
Skelbiama, kad atnaujinus pastatą sumažės energijos suvartojimas, bus geriau apsaugotas architektūros paveldo objektas.
Tuo metu bendrabučio statybas planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos – jame bus įrengtos 194 vietos studentams ir 24 vietos atvykstantiems dėstytojams.
Anksčiau skelbta, jog pastačius naująjį bendrabutį KU miestelyje vienas iš dviejų dabar naudojamų pietinėje miesto dalyje bus uždarytas, o pastatas parduodamas.