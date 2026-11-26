Kaip teigiama Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, pareigūnai, tikrindami turimą informaciją, Kretingos rajone, Padvarių kaime, gyvenamosiose patalpose, kuriose gyvena 1989 m. gimusi moteris ir bendraamžis vyras, rado augalinės kilmės, galimai narkotinės medžiagos bei tris vazonus su, kaip įtariama, draudžiamais augalais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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