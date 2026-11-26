Šie šaudymai yra Vokietijos karių pratybų „Grand Eagle 26“ dalis, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Per pastarąsias kelias savaites į Lietuvą atvyko Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabo, 37-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados „Freistaat Sachsen“ ir 12-osios tankų brigados „Oberpfalz“ padaliniai bei kitų Vokietijos kariuomenės pajėgų rūšių ir tarnybų paramos specialistai.
Pabradės poligone vykusiuose koviniuose šaudymuose dalyvavo pagrindinės kovinio junginio pajėgos iš Bad Salzungen dislokuoto 391-ojo mechanizuotojo pėstininkų bataliono. Jį sustiprino 375-ojo savaeigės artilerijos bataliono iš Weiden in der Oberpfalz ir Hardheime dislokuoto 363-iojo tankų bataliono padaliniai.
„Kaip ir pernai, pademonstruosime, kad vos per kelias dienas galime oro ir sausumos keliais iš Vokietijos į NATO rytinį flangą perdislokuoti karius ir kovos mašinas. Norint kokybiškai atlikti Beethoveno Devintąją simfoniją, reikia viso orkestro, visų instrumentų ir įgudusių muzikantų. Lygiai taip pat turime realiomis sąlygomis treniruotis, kaip sąveikauja visi mūsų pajėgumai. Todėl mes čia ir esame“, – pranešime cituojamas 37-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados vadas pulkininkas Hagenas Ruppeltas.
Nuo 2025 metų sausio 37-oji mechanizuotoji pėstininkų brigada priskirta NATO misijai.
Būdama 10-osios tankų divizijos dalimi, ji veikia kaip Daugianacionalinė brigada Lietuvoje ir yra aukščiausią dislokavimo bei operacinės parengties lygį palaikanti Vokietijos kariuomenės brigada. Ji kartu su sąjungininkais reikšmingai prisideda prie patikimo atgrasymo bei gynybos NATO rytiniame flange ir Lietuvos gyventojų saugumo jausmo stiprinimo.
ELTA primena, kad Berlynas 2023 metų rudenį patvirtino, kad Lietuvoje nuolatiniam buvimui dislokuos kovinės parengties brigadą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos Vokietijos brigada Lietuvoje pasieks pilną operacinį pajėgumą, o Lietuvoje tarnaus ir dirbs apie 5 tūkst. Vokietijos karių bei civilių.
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