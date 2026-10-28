Vokietijos karių šeimoms Lietuvoje – dar 2,85 mln. eurų

Kaip nurodoma Vyriausybės nutarime, rugsėjį ministerija gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštą, kuriame nurodytas 4,53 mln. eurų lėšų poreikis 2026 m. išlaidoms, susijusioms su Vokietijos ginkluotųjų pajėgų brigados personalo šeimos narių ugdymui skirtos infrastruktūros pritaikymu, finansuoti.
„Ministerijai nepakanka 2026 metų asignavimuose numatytų lėšų visam Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nurodytam lėšų poreikiui finansuoti. Atsižvelgiant į turimus asignavimus, 2026 metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijai gali būti skirta 1,68 mln. eurų suma. (...) Prašome 2026 metais ministerijai skirti 2,85 mln. eurų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, siekiant padengti trūkstamą lėšų poreikį“, – nurodoma rašte.
Praėjusį rugsėjį šalia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro esančiuose moduliniuose pastatuose duris atvėrė Lietuvoje tarnaujančių Vokietijos karių vaikams skirta vokiečių mokykla „Deutsche Schule Vilnius“ bei vokiečių kalba dirbančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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