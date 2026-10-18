Vokietijos brigados karių vaikų mokyklos-darželio projektavimo konkursas: pateiktos šešios idėjos

„Sulaukėme šešių skirtingų architektūrinių vizijų, kurios atskleidžia, kaip šiuolaikiška ugdymo infrastruktūra gali darniai įsilieti į išskirtinę miesto aplinką. Dabar komisijos laukia atsakinga užduotis išrinkti geriausią sprendimą“, – pranešime cituojamas Vilniaus vystymo kompanijos Projektavimo ir statybos valdymo departamento vadovas Jonas Stravinskas.
Komisija vertins pagal kelis kriterijus
Komisija vertins darbus pagal urbanistinį integralumą, architektūrinių sprendinių kokybę, racionalumą ir funkcionalumą bei paslaugų kainą.
Didžiausia vertinimo dalis teks urbanistiniams, architektūriniams ir funkciniams sprendiniams – kiekvienas iš šių kriterijų sudarys po 30 proc. galutinio vertinimo.
Vertinant architektūrines idėjas taip pat bus atsižvelgiama į jų ryšį su miesto kontekstu, vientisumą, tvarumą, inovatyvumą, funkcionalų planinį sprendimą bei universalaus dizaino principų taikymą.
Konkurso pirmosios vietos laimėtojui atiteks 15 tūkst. eurų, antrosios – 9 tūkst. eurų, o trečiosios – 6 tūkst. eurų. Su laimėtoju taip pat bus sudaryta projektavimo sutartis. Nugalėtoją tikimasi paskelbti šių metų ketvirtąjį ketvirtį.
Ant Išganytojo kalvos planuojamą naująją ugdymo įstaigą lankys apie 100 darželinukų ir beveik 900 mokinių.
Įsipareigojo dislokuoti brigadą
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
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