Anot ministro, pašto tvarkybos darbams šiemet skiriama 3,5 mln. eurų, o bendra projekto vertė siekia per 7 mln. eurų.
„Mes pasirašėme įsipareigojimą, kad Kultūros ministerija sutvarko šį pastatą iš esmės, o Klaipėdos miesto savivaldybė perima patikėjimo teise, atidaro kultūros įstaigą ir ją išlaiko pati“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė L. Alsys.
„Su terminais labai optimistiniais mes tikėtumėmės 2028 metų pabaigoje atidaryti sutvarkytą paštą“, – pabrėžė jis.
Ministro teigimu, kitąmet pašto tvarkybos darbams numatyta skirti kiek daugiau nei 4 mln. eurų.
L. Alsys teigė, kad papildomą finansavimą infrastruktūros projektams ministerija gavo peržiūrėjusi pažangos programoje numatytus projektus ir jiems skiriamus asignavimus.
„Su Vyriausybės pagalba gavome papildomą finansavimą, kurį mes galime nukreipti į projektus, kurie yra pažangos priemonėse“, – pridūrė ministras.
Visgi paklaustas, kodėl pasirašytoje sutartyje nėra numatyta nei konkrečių sumų, nei terminų, L. Alsys teigė, jog dokumentas reikalingas tik tolesniam ministerijos ir savivaldybės bendradarbiavimui užtikrinti.
1893 metais architekto Hermanno Shoedės (Hermano Šiodės) suprojektuotas ir pastatytas neogotikinio stiliaus Klaipėdos centrinio pašto kompleksas tuščias stovi jau septynerius metus – iki 2019 metų rudens jame veikė paštas.
Dėl pašto komplekso įveiklinimo miesto savivaldybė ir ministerija ketinimų protokolą pasirašė dar 2022-ųjų liepą, o 2024 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ministerijai pavaldžiu Kultūros infrastruktūros centru.
Šis pradėjo rengti techninį sutvarkymo projektą, o savivaldybė parengė įveiklinimo koncepciją. Pagal ją pastate numatyta įkurti Klaipėdoje gimusio mokslininko, astronomo Frydricho Wilhelmo Augusto Argelanderio (Fridricho Vilhelmo Argelanderio) meno ir mokslo centrą.
Klaipėdos centrinis paštas priklauso Kultūros ministerijai, ši Finansų ministerijai yra pateikusi prašymą dėl papildomo 7,3 mln. eurų 2027–2029 metų valstybės biudžeto lėšų poreikio šiam projektui įgyvendinti.
Prieš kelias savaites L. Alsys sakė, kad dėl vibracijos sustabdyti ir pašto kariljono varpai, o ministerija jau yra skyrusi per 40 tūkst. eurų avarinei pastato būklei stabilizuoti – bokštui ir sienoms apdengti.
Kultūros ministras ketvirtadienį taip pat lankėsi Klaipėdos laikrodžių muziejuje, kur pasirašytas ketinimų protokolas dėl jo modernizavimo ir erdvių pritaikymo.
Anot L. Alsio, muziejaus būklę lėmė ilgą laiką nespręstos infrastruktūros problemos, tačiau atnaujinant įstaigą svarbu pasirūpinti ne tik pastatu, bet ir jo ekspozicija.
„Man džiugu, kad šiandien mes kalbame ne tik apie remontą kaip tokį, bet kalbame ir apie ekspozicijos įrenginių atnaujinimą, nes iš esmės irgi reikalinga yra šitam muziejui“, – sakė ministras.
Pasak jo, ministerija skiria nemažai dėmesio ir lėšų šalies muziejų infrastruktūrai gerinti, tačiau dėl tokių projektų sudėtingumo jiems įgyvendinti reikia daugiau laiko.