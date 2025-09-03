Klaipėdos rajono savivaldybė teigia spūsčių mokesčio nesiūliusi: įsivėlė klaida

Apie savivaldybės siūlymą Susisiekimo ministerijai, kuri derina naują kelių rinkliavos dydžių nustatymo metodiką, pirmasis trečiadienį pranešė portalas tv3.lt
„Šiandien pasirodžiusiame straipsnyje dėl siūlomo naujo mokesčio skelbiama neteisinga informacija. Klaipėdos rajono savivaldybė jokio pasiūlymo neteikė ir tokiam mokesčiui nepritaria“, – Eltai teigė Klaipėdos rajono savivaldybės atstovė Ernesta Badalova.
„Lietuvos savivaldybių asociacija gavo vieno savivaldybės darbuotojo el. laišką su jo asmenine nuomone, kuri nederinta su savivaldybės vadovais“, – pridūrė ji.
Anot E. Badalovos, situaciją su asociacijos atstovais aptarė Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius Markauskas. Jos teigimu, bus ieškoma būdų, kad tai nepasikartotų ateityje.
„Lietuvos savivaldybių asociacija po pokalbio su meru sutinka, kad tokio laiško negalima vertinti kaip pasiūlymo ir ateityje persižiūrės savo vidines procedūras, kad panašūs atvejai nesikartotų, o visuomenė nebūtų klaidinama. Tą patį padarysime ir mes“, – tikino E. Badalova.
Trečiadienį portalas tv3.lt pranešė, jog, Susisiekimo ministerijai derinant su kitąmet veikti pradėsiančiu Valstybiniu kelių fondu susijusią kelių rinkliavos dydžių nustatymo metodiką, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) perdavė Klaipėdos rajono savivaldybės siūlymą tam tikruose didžiuosiuose šalies miestuose įvesti spūsčių mokestį.
Pasak portalo, jis būtų taikomas išvažiavimo ir įvažiavimo keliuose piko valandomis ir, remiantis mokestį reglamentuojančia Europos Sąjungos (ES) direktyva, pagrindiniuose miestų keliuose mokesčio dydis galėtų siekti 0,61 euro už kilometrą lengvajam automobiliui.
ELTA primena, kad praėjusioje Seimo sesijoje priimtas Kelių fondas bus įsteigtas nuo ateinančio sausio ir veiks šalia jau egzistuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP).
Kol dar nepradėjo veikti elektroninės kelių rinkliavos, arba „e-tolling‘o“, sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, Kelių fondą kitais metais sudarys apie 400 mln. eurų.
