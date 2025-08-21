Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žinia planuojantiems aplankyti Neringą: nuo šiandien tą padarysite pigiau

2025-08-21 06:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 06:10

Nuo ketvirtadienio visoms transporto priemonių grupėms pradedami taikyti mažesni vietinės rinkliavos dydžiai už įvažiavimą į Neringą.

Nida BNS Foto

Nuo ketvirtadienio visoms transporto priemonių grupėms pradedami taikyti mažesni vietinės rinkliavos dydžiai už įvažiavimą į Neringą.

0

Kaip pranešė vietos savivaldybė, lengviesiems automobiliams įvažiavimas į Neringą sieks 10 eurų, automobiliams gyvenamiesiems namams – 20 eurų, autobusams iki 30 vietų – 30 eurų, o didiesiems autobusams – 70 eurų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tik elektra varomoms transporto priemonėms galios nemokamas įvažiavimas. Tuo metu motociklams taikomas mokestis nesikeis ir sieks kaip įprastai – 10 eurų.

Šie dydžiai bus taikomi iki kitų metų birželio 19 dienos.

Vietine rinkliava už įvažiavimą į Neringą siekiama reguliuoti mechaninių transporto priemonių srautus, taip saugant Kuršių neriją bei skatinant rinktis darnaus susisiekimo alternatyvas. 

Vasaros sezono piko metu, kuomet Neringa sulaukia daugiausia kurorto svečių, taikomi didesni rinkliavos dydžiai. 

