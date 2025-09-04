Klaipėdos LEZ – 2,5 mln. eurų ILTE paskola 5 MW galios saulės jėgainei

Bendra 4,9 gigavato (GW) galios saulės parko vertė siekia 3,15 mln. eurų, pranešė Klaipėdos LEZ.
Šiuo metu jau baigiamas įrengti 1,65 MW galios pirmasis jėgainės etapas. Ši jėgainė veiks kaip nutolęs saulės parkas, o Klaipėdos LEZ investuotojai turės pirmenybę įsigyti ar išsinuomoti dalį jo galios.
Bendrovė jau yra gavusi statybos leidimą ir antrajam 3,25 MW galios etapui – šios elektrinės pagaminta elektra galės naudotis tik LEZ veikiančios gamyklos.
Klaipėdos LEZ vadovo Eimanto Kiudulo teigimu, svarstoma šalia parko statyti ir kartu veikiantį baterijų parką. Ateityje LEZ galės plėsti ir pačią jėgainę.
Klaipėdos LEZ veikiančios įmonės jau yra įsirengusios mažiausiai 10 MW nuosavų saulės elektrinių ant pastatų stogų ir tvorų, o dar ne vienas megavatas yra suplanuotas ar jau įrengiamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!