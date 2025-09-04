Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Klaipėdos LEZ – 2,5 mln. eurų ILTE paskola 5 MW galios saulės jėgainei

2025-09-04 11:34 / šaltinis: BNS
2025-09-04 11:34

Nacionalinis plėtros bankas ILTE skolina 2,52 mln. eurų Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovei saulės jėgainei įrengti. 

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

0

Bendra 4,9 gigavato (GW) galios saulės parko vertė siekia 3,15 mln. eurų, pranešė Klaipėdos LEZ.

Šiuo metu jau baigiamas įrengti 1,65 MW galios pirmasis jėgainės etapas. Ši jėgainė veiks kaip nutolęs saulės parkas, o Klaipėdos LEZ investuotojai turės pirmenybę įsigyti ar išsinuomoti dalį jo galios. 

Bendrovė jau yra gavusi statybos leidimą ir antrajam 3,25 MW galios etapui – šios elektrinės pagaminta elektra galės naudotis tik LEZ veikiančios gamyklos.

Klaipėdos LEZ vadovo Eimanto Kiudulo teigimu, svarstoma šalia parko statyti ir kartu veikiantį baterijų parką. Ateityje LEZ galės plėsti ir pačią jėgainę.

Klaipėdos LEZ veikiančios įmonės jau yra įsirengusios mažiausiai 10 MW nuosavų saulės elektrinių ant pastatų stogų ir tvorų, o dar ne vienas megavatas yra suplanuotas ar jau įrengiamas.

