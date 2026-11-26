Artėjant importo apribojimų įsigaliojimo datai, Kinijos automobilių gamintojai gerokai padidino hibridinių automobilių eksporto į Europą apimtis. Kartu ieškoma galimybių automobilius gaminti arba surinkti už Kinijos ribų ir taip išvengti šiai šaliai nustatytų importo kvotų.
Importo kvotos bus taikomos ir kitoms šalims
2026 m. lapkričio 24 d. oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje paskelbtu reglamentu nustatyti laikini hibridinių automobilių importo apribojimai, kurie galios 200 dienų.
Per pirmuosius tris mėnesius, nuo gruodžio 1 dienos iki vasario 28 dienos, iš Kinijos į ES bus galima importuoti 86 301 hibridinį automobilį, iš Japonijos – 76 900, Turkijos – 56 844, Jungtinės Karalystės – 47 431, o Pietų Korėjos – 30 566.
Nors daugumai šalių nustatytos kvotos viršija dabartines jų eksporto apimtis, Kinijai numatyti apribojimai yra gerokai griežtesni.
Importo kvotos bus taikomos ne tik iš tinklo įkraunamiems hibridiniams automobiliams (PHEV), bet ir įprastiems (HEV) bei lengviesiems hibridams (MHEV).
Kinijos gamintojams, planuojantiems automobilių surinkimą Turkijoje ar kitose ES nepriklausančiose šalyse, teks atsižvelgti ir į šioms šalims nustatytas kvotas. Be to, vien automobilių surinkimas kitoje šalyje savaime dar nereiškia, kad pasikeičia jų kilmė.
Siekia apsaugoti Europos automobilių pramonę
Europos Komisijos vertinimu, sparčiai augantis hibridinių automobilių importas kelia grėsmę vietos gamintojams tuo metu, kai šie turi skirti nemažai lėšų elektrinių pavarų ir naujų elektromobilių kūrimui.
Hibridiniai automobiliai Europos gamintojams yra svarbūs ne tik dėl pardavimo apimčių. Prekyba jais leidžia iš dalies finansuoti perėjimą prie elektromobilių gamybos, todėl mažėjanti Europos gamintojų rinkos dalis gali apsunkinti šį procesą.
Ar laikinosios importo kvotos taps ilgalaike priemone, paaiškės Europos Komisijai užbaigus spalio 30 dieną pradėtą tyrimą.
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