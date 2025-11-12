 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Keltų kompanijai teko atsiprašinėti dėl vaikams parodyto filmo suaugusiesiems

2025-11-12 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 16:39

Didžiojoje Britanijoje veikianti keltų kompanija atsiprašė dėl suaugusiesiems skirto filmo, kuris iš Prancūzijos į pietų Angliją plaukusiame viename iš jos laivų buvo parodytas vaikams, kurie iš tokio kino seanso išbėgo klykdami.

0

Danijoje įsikūrusi keltų operatorė DFDS pasakė labai apgailestaujanti dėl incidento, kuris įvyko keltui plaukiant iš Djepo Prancūzijoje į Britanijos Niuheiveno uostą.

Ji paaiškino, kad po „Formulės-1“ lenktynių peržiūros keleiviams kelto salono televizoriuje buvo netyčia parodytas filmas suaugusiesiems, todėl laive buvusiems vaikams teko pamatyti, vieno keleivio teigimu, gryną pornografiją.

Keltų bendrovės atstovas spaudai sakė, kad incidentas įvyko, kai keltas dėl techninio gedimo Niuheivene buvo išsiųstas atgal į Prancūziją.

Grupė keleivių paklausė, ar galėtų laivo salone esančiuose televizoriuose žiūrėti „Formulės-1“ lenktynes, o joms pasibaigus prasidėjo suaugusiesiems skirtas filmas.

DFDS teigė, kad įgula nežinojo, kad bus transliuojamas toks filmas, ir pridūrė, kad „kai įgula sužinojo apie tai, kas rodoma, kanalas buvo greitai perjungtas.“

Bendrovė paaiškino, kad kanalas buvo pašalintas iš laive prieinamų stočių sąrašo, ir pasakė, kad tai daugiau nepasikartos.

„Mes labai apgailestaujame dėl visiškai suprantamo susierzinimo ir pykčio, kurį sukėlė šis įvykis.“

Netoliese esančiame Braitono mieste dienraščio „The Argus“ kalbintas keleivis, kuris pageidavo likti nežinomu, spalio pabaigoje įvykusį incidentą pavadino „kiek beprotišku“.

„Staiga iš salono klykdami pasipylė vaikai“, – dienraščiui pasakojo jis.

„Išėjo ir keletas tėvų, kurie paprašė ten dirbusio vyruko sutvarkyti televizorių, sakydami, kad per jį rodo „gryną pornografiją“.

Ką rodo, pats nemačiau, bet buvo galima girdėti.“

Keleivis toliau pasakojo, kad atėjęs darbuotas išjungė televizorių, ir pridūrė, kad viskas „šiek tiek priminė beprotybę“.

„Nežinau, kaip jis ten atsirado. Visa kelionė tuo keltu buvo kažkokia nesąmonė. Žmonės liko labai nepatenkinti.“

