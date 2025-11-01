Lenkijos ekonomika beveik pasivijo Didžiąją Britaniją: ekspertai aiškina, kodėl

Nepaisant to, lenkų Didžiojoje Britanijoje vis mažėja. 2016 m., kai vyko balsavimas dėl „Brexit“, Didžiojoje Britanijoje gyveno milijonas lenkų, kuriuos pritraukė laisvas judėjimas ir žymiai didesni atlyginimai Jungtinėje Karalystėje. Tačiau iki 2021 m. trečdalis jų išvyko.
Daugumai jaunų lenkų likti savo šalyje tapo daug patrauklesniu pasiūlymu – tai suprato ir britų Konservatorių partijos narė Kemi Badenoch: „Prieš penkiolika metų lenkų darbininkai atvyko čia ieškoti galimybių. Dabar Lenkija auga dvigubai sparčiau nei mes.“
Ar tikrai dvigubai?
„The Times“ pažymi, kad tai – ne visai tiesa. 1995 m. Lenkijos BVP (Bendras vidaus produktas) vienam gyventojui siekė 13 600 JAV dolerių (11 657 eurų.) pagal šiandienos valiutą – apie 36 proc. Didžiosios Britanijos BVP. Šiandien Lenkijos rodiklis yra 44 500 JAV dolerių (38 336 tūkst. eurų), arba 81 proc. britų rodiklio.
Pažymima, kad Lenkija netrukus gali pasivyti Didžiąją Britaniją. Nuo 2019 m. pabaigos Didžiosios Britanijos BVP vienam gyventojui išaugo mažiau nei 1 proc. Lenkijos – beveik 18 proc.
Kaip Lenkija tai pasiekė?
Vos žlugus komunizmui Lenkija žvelgė į Vakarus: vietoj to, kad išparduotų valstybinį turtą vietiniams verslininkams, Lenkija surengė viešuosius aukcionus ir skatino į šalį ateiti užsienio investuotojus. Taip pat leidinys atkreipia dėmesį, kad Lenkija pastaruoju metu naudojasi visais Europos Sąjungos narės privalumais, bet vis dar išlaiko savo valiutą.
Jaunų talentų emigracija į tokias šalis kaip Didžioji Britanija ir Vokietija buvo problema visą praėjusį dešimtmetį, bet keletas veiksnių šią padėtį pakeitė. Nuo 2019 m. Lenkijoje taikomas mažesnis pajamų mokestis darbuotojams iki 26 metų; neseniai atliktas tyrimas parodė, kad Lenkija yra trečia geriausia Europos šalis jauniems suaugusiems gyventi.
Taip pat, „The Times“ atkreipia dėmesį, pagal kainas pakoreguoti atlyginimai dabar yra beveik tokie patys kaip Italijoje.
Gynybos finansavimas ir valstybės skola
Ir nors Didžiajai Britanijai prireiks dešimtmečio, kad gynybos išlaidos pasiektų 3,5 proc. BVP, Lenkija tai padarė beveik per naktį. Šiemet tikimasi, kad ji karinėms išlaidoms skirs 4,5 proc. savo ekonomikos, palyginti su 2,2 proc. 2022 m.
Pažymima, kad Lenkijos gynybos išlaidos buvo padengiamos skolintais pinigais, tačiau valstybės skola išliko gana maža – apie 50 proc. nuo BVP.
Tai gerokai mažiau nei Didžiojoje Britanijoje, JAV ir kitose valstybėse, kur skola siekia apie 96 proc. ar net daugiau.
Ekonomistai dažnai kalba apie „pasivijimo augimą“ – teoriją, kad skurdesnės šalys auga sparčiau. Jos turi daug lengvų būdų padidinti produktyvumą, pavyzdžiui, įsigyti geresnę įrangą ir investuoti į geresnį darbuotojų mokymą. Turtingesnės šalys, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, jau viską tai padarė. „The Times“ pažymi, kad, pagal pasivijimo teoriją, vienintelis būdas, kaip Didžioji Britanija gali paskatinti savo ekonomiką, yra nauji technologiniai atradimai.
Kaip Lenkija atrodo prieš Didžiąją Britaniją?
„The Times“, remdamasis ES duomenimis, teigia, jog Lenkijos regionai lenkia daugelį Didžiosios Britanijos regionų. O štai Varšuvos regiono BVP vienam gyventojui, atsižvelgiant į kainas, yra 67 000 eurų, ir iš visos Didžiosios Britanijos jį lenkia tik centrinis Londonas.
Leidinys pažymi, kad neskaičiuojant Londono, Didžiosios Britanijos BVP vienam gyventojui būtų vos 3 proc. didesnis nei Lenkijos.
O kai kuriais atžvilgiais ji jau yra pralenkusi Didžiąją Britaniją, pažymi „The Times“. Šalis turi greitesnį mobilųjį internetą, pigesnę elektrą ir daugiau greitųjų geležinkelių.
Davidas Lawrence'as iš mąstymo laboratorijos „Centre for British Progress“ (liet. „Britų progreso centras“) pažymi, besivystančios šalys, tokios kaip Lenkija, tiesiog stato, nes mano, kad tai yra būtina gerovei pasiekti. Tuo tarpu Didžioji Britanija jau dešimtmečius kalba apie trečiąją Heathrow oro uosto kilimo ir tūpimo taką, tačiau jo vis dar nėra ir dabar prognozuojama, kad jo įrengimo tikėtis galima tik 2040 metais.
„Kalbant apie investicijas, ypač regionuose, galbūt Didžioji Britanija yra ta šalis, kuri turi pasivyti“, – pažymi ekspertas.
