Keliems šimtams tūkstančių darbuotojų – geros naujienos: bazinis atlyginimų dydis kyla, atostogų – daugiau

Pareiginės algos bazinio dydžio augimas palies virš 200 tūkst. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų, pareigūnų, politikų, teisėjų, karių, pranešė ministerija.
Suderėtą bazinį dydį Vyriausybė įsipareigoja teikti Seimui kartu su 2026–2028 metų Biudžeto patvirtinimo įstatymo projektu.
Sutartimi taip pat užtikrinamos papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams, stiprinamos jų teisės ir įsipareigojimai. Papildomos garantijos bus taikomos tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams – apie 70 tūkst. žmonių.
„Susitarimo praktinę naudą pajus keli šimtai tūkstančių darbuotojų – tiek per paaugusį pareiginės algos bazinį dydį, tiek kitas socialines garantijas ir įsipareigojimus, ypač aktualius profesinių sąjungų nariams“, – pranešime sakė premjerė Inga Ruginienė.
Sutartimi pratęstos šiuo metu galiojančios dvi papildomos atostogų dienos saviugdai arba savanorystei, iki 10 dienų – mokymosi atostogos, iki 5 dienų – sveikatai gerinti.
Taip pat susitarta, kad nuo 2027 metų bazinis dydis bus sutariamas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje atsižvelgiant į infliaciją, minimalios mėnesio algos dydį, viešojo sektoriaus darbo užmokesčio pokyčius. Jeigu dėl to nepavyktų susitarti, Vyriausybė įsipareigoja teikti tvirtinti Seimui savo siūlomą bazinį dydį.
Derėtis dėl sutarties su Profesinių sąjungų konfederacija, profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga Vyriausybė buvo įgaliojusi ministeriją, o sutartį pasirašė I. Ruginienė.
Pirmą kartą nacionalinė kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta 2018 metų pabaigoje, o nuo 2023 metų ji pasirašoma trejiems metams. Šeštoji sutartis taip pat galios trejus metus – nuo 2026 metų iki 2028 metų pabaigos.