  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaune bankrutuoja restoranas „Piano Piano“

2025-10-03 08:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 08:10

Bankrutuoja Kauno Rotušės aikštėje itališkos virtuvės restoraną „Piano Piano valdžiusi  įmonė „Taste Group", rašo portalas „Verslo žinios".

Bankrutuoja Kauno Rotušės aikštėje itališkos virtuvės restoraną „Piano Piano valdžiusi  įmonė „Taste Group“, rašo portalas „Verslo žinios“.

0

Portalo žiniomis, dėl nemokumo bylos iškėlimo į teismą kreipėsi pati įmonė.

„Taste Group“ vadovo Justo Leščiukaičio teigimu, priimti nelengvą sprendimą privertė įmonės finansiniai sunkumai. Nors, anot jo, įmonę dar kurį laiką buvo bandoma gelbėti lėšomis iš savo kišenės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„3–4 mėnesius dėjome pinigus, tempėme, bet pamatėme, kad viskas sėda, viskas akivaizdžiai bliūško. Aišku, labai gaila – pirma mūsų įmonė, 15 metų“, – nurodė J. Leščiukaitis.

Remiantis įmonės finansine ataskaita, nuo šių metų pradžios iki liepos ji patyrė 88 tūkst. eurų nuostolį, pernai – beveik 209 tūkst. eurų.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

