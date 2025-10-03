Kaune bankrutuoja restoranas „Piano Piano“

Portalo žiniomis, dėl nemokumo bylos iškėlimo į teismą kreipėsi pati įmonė.
„Taste Group“ vadovo Justo Leščiukaičio teigimu, priimti nelengvą sprendimą privertė įmonės finansiniai sunkumai. Nors, anot jo, įmonę dar kurį laiką buvo bandoma gelbėti lėšomis iš savo kišenės.
„3–4 mėnesius dėjome pinigus, tempėme, bet pamatėme, kad viskas sėda, viskas akivaizdžiai bliūško. Aišku, labai gaila – pirma mūsų įmonė, 15 metų“, – nurodė J. Leščiukaitis.
Remiantis įmonės finansine ataskaita, nuo šių metų pradžios iki liepos ji patyrė 88 tūkst. eurų nuostolį, pernai – beveik 209 tūkst. eurų.
