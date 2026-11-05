Siunčiamuose laiškuose sakoma, kad žmogaus elektroninis paštas yra susietas su asmenine „Sodros“ paskyra, kurioje sistema užfiksavo neįprastą veiklą. Pateikiama paskyros informacija, kurioje nurodomas elektroninio pašto adresas, fiktyvus pranešimo numeris, data ir statusas – neva laukiama tapatybės patvirtinimo.
Sukčiai siūlo tai padaryti paspaudus mygtuką ar nukopijavus žemiau pateiktą nuorodą ir įklijavus ją į naršyklės langą.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Sodra“ nesiunčia pranešimų, prašančių patvirtinti žmogaus tapatybę ar pateikti kitus asmens duomenis. Gyventojų asmeninės „Sodros“ paskyros taip pat nėra susietos su elektroninio pašto adresu, kad per jį būtų galima identifikuoti žmogaus paskyrą ar prašyti patvirtinti tapatybę.
Prisijungti prie asmeninės „Sodros“ paskyros greičiausiai ir saugiausiai galima patiems naršyklėje surinkus adresą www.sodra.lt ir skiltyje „Gyventojams“ paspaudus mygtuką „Prisijungti“. Savo tapatybę jungiantis galima patvirtinti per elektroninę bankininkystę ar elektroniniu parašu.
Sukčiai žada išmokas
Melagingo laiško nuoroda, kuria žmogus raginamas patvirtinti tapatybę, nuveda į netikrą, tačiau panašią į „Sodros“, interneto svetainę. Ten žmogui nurodoma, kad jo laukia „vienkartinė socialinio draudimo įmokų grąžinimo išmoka“. Nurodoma pasirinkti patogiausią banką ir spausti mygtuką „Gauti išmoką“.
Tai yra ne vienintelis sukčių naudojamas būdas. Gyventojai ir toliau gauna laiškų bei SMS žinučių, kuriuose, kuriuose tiesiogiai prašoma patvirtinti duomenis, gąsdinama skola „Sodrai“ ar nurodoma, jog jiems bus grąžintos permokos.
Tokiuose pranešimuose pateiktomis nuorodomis siekiama išvilioti asmens, elektroninės bankininkystės ar banko kortelės duomenis, paskatinti žmogų patvirtinti sukčių inicijuotas operacijas. Todėl gavus įtartiną laišką ar SMS žinutę nereikėtų spausti nuorodų, atidaryti prisegtų failų ar pateikti asmeninės informacijos.
Sukčių pranešimai – vis panašesni į oficialią informaciją
Sukčių siunčiami laiškai dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, o nuorodos veda į kenkėjiškus puslapius, kurie taip pat atkartoja įstaigų svetainių dizainą.
Sukčiai įterpia ir pranešimus, kuriuose atkartojami „Sodros“ saugumo įspėjimai. Pavyzdžiui, kad „Sodra“ niekada neprašys žmogaus pateikti slaptažodžio ar banko duomenų el. paštu. Nurodomi kontaktai susisiekti taip pat primena „Sodros“ kontaktus.
Sukčių pranešimai gali būti parašyti taisyklinga lietuvių kalba, juose vartojamos oficialiai komunikacijai būdingos formuluotės.
Gyventojai turėtų atidžiai vertinti laiškuose pateikiamą svetainės adresą, elektroninio pašto adresą, kontaktus, kuriais neva galima susisiekti su „Sodra“. Vien „Sodros“ pavadinimas nuorodoje nereiškia, kad ji veda į oficialią svetainę.
Informaciją tikrinkite asmeninėje paskyroje
Saugiausias būdas sužinoti, ar tikrai reikia atnaujinti asmeninę informaciją, ar išmoka iš tiesų paskirta, ar turite skolą, – patiems prisijungti prie asmeninės „Sodros“ paskyros. Interneto naršyklėje patys įveskite www.sodra.lt ir iš oficialios svetainės pereikite į paskyrą arba įveskite https://gyventojai.sodra.lt.
Asmeninėje paskyroje pateikiama informacija apie išmokas, įmokas ir priimtus sprendimus. Čia galima pasitikrinti ir elektroniniu paštu gauto „Sodros“ pranešimo tikrumą – oficialūs pranešimai matomi ir paskyroje. Kilus abejonių, galima paskambinti „Sodros“ informacijos centro telefonu +370 5 250 0883.
Svarbu prisiminti:
- oficialūs „Sodros“ el. pašto adresai visada baigiasi @sodra.lt;
- oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas yra www.sodra.lt;
- gyventojų paskyros adresas yra https://gyventojai.sodra.lt, o draudėjų – https://draudejai.sodra.lt;
- jei nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online, interneto adrese naudojamas papildomas brūkšnys, kitos raidės ar žodžiai, pavyzdžiui, esodra arba sodralit, tai nėra „Sodros“ interneto svetainė;
- „Sodra“ SMS žinutėmis ar elektroniniais laiškais neprašo pervesti pinigų, patvirtinti banko operacijų, pateikti banko kortelės duomenų, suvesti PIN kodų ar priimti skubių finansinių sprendimų.
Jeigu gavote įtartiną SMS žinutę ar elektroninį laišką „Sodros“ vardu, apie bandymą sukčiauti kviečiame pranešti el. paštu [email protected] . Tai padeda greičiau nustatyti naujus sukčiavimo atvejus ir perspėti kitus gyventojus.