Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV priežiūros institucijos tiria riziką, susijusią su DI pokalbių robotais mažamečiams

2025-09-12 12:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 12:29

JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą, ar vaikams ir paaugliams yra saugu naudotis dirbtinio intelekto (DI) pagrindu veikiančiais pokalbių robotais.

„ChatGPT“ pateikia klaidingus atsakymus? Štai kur slypi problema (nuotr. SCANPIX)

JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) ketvirtadienį pranešė pradėjusi tyrimą, ar vaikams ir paaugliams yra saugu naudotis dirbtinio intelekto (DI) pagrindu veikiančiais pokalbių robotais.

REKLAMA
0

Agentūra, kuri taip pat atsakinga už vartotojų apsaugą, paprašė septynių bendrovių paaiškinti, kaip jos valdo galimą su šia technologija susijusią riziką.

Tokios užklausos buvo išsiųstos platformos „ChatGPT“ kūrėjai „OpenAI“, „Google“ motininei bendrovei „Alphabet“, bendrovei „Meta“ ir jos platformai „Instagram“, bendrovei „Snap“, Elono Musko kompanijai „xAI“ ir pokalbių robotų kūrėjai „Character Technologies“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

FTC yra susirūpinusi dėl pokalbių robotų, kurie gali atlikti „kompanionų“ funkcijas ir bendrauti lyg draugai, kuriais galima pasitikėti. Agentūra įspėjo, kad dėl to kai kurie naudotojai, ypač vaikai ir paaugliai, gali tapti emociškai prie jų prisirišę.

Tyrime taip pat siekiama gauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip įmonės uždirba pinigus iš dirbtinio intelekto sąveikų ir kaip jos kuria savo pokalbių robotų asmenybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų