Sutriko „ChatGPT“ veikla: nebeatsako į klausimus

Kaip nurodoma „Downdetector“, sutrikimai fiksuoti jau naktį iš antradienio į trečiadienį apie vidurnaktį.
Kitas žymesnis pranešimų apie sutrikimus skaičius pastebimas trečiadienį prieš pietus.
Portalo tv3.lt skaitytojai sako susiduriantys su sutrikimais ir trečiadienio popietę. „ChatGPT“ negeneruoja atsakymų, lėčiau veikia. Vis dėlto su sutrikimais susiduria tik dalis vartotojų, kai kuriems programa veikia įprastai.
Dar vienas rimtesnis sutrikimas buvo fiksuotas birželį.
