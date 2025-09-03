Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sutriko „ChatGPT“ veikla: nebeatsako į klausimus

2025-09-03 12:22 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-03 12:22

Trečiadienį daliai vartotojų sutriko „ChatGPT“ veikla.

„ChatGPT“ pokalbiai tapo vieši: vartotojai netyčia pasidalija savo asmenine informacija (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį daliai vartotojų sutriko „ChatGPT“ veikla.

REKLAMA
0

Kaip nurodoma „Downdetector“, sutrikimai fiksuoti jau naktį iš antradienio į trečiadienį apie vidurnaktį.

Kitas žymesnis pranešimų apie sutrikimus skaičius pastebimas trečiadienį prieš pietus.

Portalo tv3.lt skaitytojai sako susiduriantys su sutrikimais ir trečiadienio popietę. „ChatGPT“ negeneruoja atsakymų, lėčiau veikia. Vis dėlto su sutrikimais susiduria tik dalis vartotojų, kai kuriems programa veikia įprastai.

Dar vienas rimtesnis sutrikimas buvo fiksuotas birželį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų