Išsvajoto būsto pirkimas ar statybos: viskas, ką reikia žinoti apie paskolų gavimą

Vartojimo paskolų ir automobilių finansavimo departamento vadovas Tomas Pulikas sako, kad šiuo metu žmonėms, norintiems įsigyti nekilnojamojo turto (NT) objektą, dažniausiai yra suteikiami keli skirtingų paskolų tipai.

„NT norintiems įsigyti klientams „Swedbank“ dažniausiai suteikia dviejų tipų finansavimą – būsto arba vartojimo paskolą namams. Dėl būsto paskolos klientai kreipiasi norėdami įsigyti naują pastatą ar žemės sklypą ir jame statyti namą, o kartais tiesiog siekdami pakeisti turimą būstą į kitą.

Būsto paskolos minimali suma yra nuo 10 tūkst. eurų, o maksimalus paskolos terminas siekia 30 metų.

Be to, būsto paskolos suma negali viršyti 85 proc. įkeičiamo turto vertės ar kainos, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė. Daugelį žingsnių pradedant pirmine konsultacija ir baigiant sutarties pasirašymu, mūsų klientai gali atlikti nuotoliniu būdu per trumpą laiką ir jiems patogiu metu“, – aiškino specialistas T. Pulikas.

Paaiškina, kuo skiriasi būsto ir vartojimo paskolos

„Swedbank“ atstovas paaiškina, kada dažniausiai yra pasirenkama ne atskira būsto paskola, bet vartojimo.

„Vartojimo paskola namams tinka tiems, kas nori įsigyti butą, sodybą, sodo sklypą, garažą, sandėliuką ar panašų turtą. Ja taip pat galima pasinaudoti tais atvejais, kai didžiąją lėšų dalį norimam įsigyti būstui pirkėjas jau turi, tačiau jam trūksta kelių ar keliolikos tūkstančių eurų sumos iki galutinės kainos, ar pritrūkstama papildomų lėšų būsto įsirengimui“, – kalbėjo pašnekovas.

Specialistas pastebi, kad vartojimo paskolos gavimo sąlygos yra kiek lankstesnės, o taip pat pats procesas vyksta greičiau, nei siekiant gauti atskirą finansinę paramą, skirtą būsto paskolai gauti.

„Vartojimo paskolos suma gali siekti iki 20 tūkst. eurų, o išsimokėjimo trukmė – iki 10 metų. Vartojimo paskolai nustatomos fiksuotos palūkanos, kurios nekinta per visą paskolos laikotarpį.

Norint gauti šią paskolą, nereikia įkeisti nekilnojamojo turto, todėl procesas yra santykinai trumpas – per interneto banką ar telefono programėlę užpildote paraišką, bankas patikrina pateiktą informaciją ir, jei atitinkate visus kriterijus, pasirašius sutartį, pinigai į sąskaitą išmokami iš karto. Šiais pinigais galite laisvai disponuoti. Svarbu paminėti, kad sutartyje numatoma sąlyga, jog per 90 dienų įsigytas nekilnojamojo turto objektas turi būti įregistruotas kliento vardu“, – teigė T. Pulikas.

Kokias dar sąlygas būtina įvykdyti?

Tiesa, pašnekovas primena, kad nors šių dviejų paskolų tipai yra kiek skirtingi, tačiau vis tiek išlieka viena iš pagrindinių sąlygų – kiekvienu atveju įvertinama, ar klientas, siekiantis gauti finansinę pagalbą, pajėgs sumokėti mėnesinę įmoką.

REKLAMA

„Tiek vienos, tiek kitos paskolos atveju vertinamos kliento galimybės mokėti mėnesio įmokas, kuomet bendra visų įsipareigojimų suma neturėtų būti didesnė nei 30-40 proc. asmens ar šeimos pajamų.

Norint gauti būsto paskolą, kliento mėnesio pajamos atskaičius mokesčius turėtų būti ne mažesnės nei 500 eurų, o jei dėl paskolos kreipiamasi su bendraskoliu – ne mažesnės negu 800 eurų. Vartojimo paskolos namams atveju pradinio įnašo nereikia“, – pastebėjo „Swedbank“ specialistas.

Būsto paskolai gauti – 3 svarbūs reikalavimai

Žmonės, norintys gauti finansinę pagalbą būstui įsigyti, turi žinoti, kad bankai atkreips didelį dėmesį į tris pagrindinius reikalavimus, kuriuos itin svarbu atitikti. Kitu atveju prašymas gauti paskolą gali būti atmestas.

„Siekiant gauti būsto paskolą, svarbu sukaupti pradinį įnašą, kuris padengtų bent 15 proc. būsto vertės arba kainos, atsižvelgiant į mažesnę sumą. Norint įsigyti sklypą, kuriame artimiausiu metu planuojamas statyti namą, gali reikėti bent 35 proc. ar didesnio įnašo, priklausomai nuo sklypo vertės, likvidumo ir kitų aspektų.

Beje, yra atvejų, kai gali būti taikomas ir mažesnio pradinio įnašo reikalavimas, pavyzdžiui, klientui keičiant turimą būstą į naują, o pirmąjį įsipareigojant parduoti per sutartą laiką, taip pat klientui gavus paskolą su valstybės garantija.

Antras svarbus reikalavimas – pajamų tvarumas. Bankas ar kitas kredito davėjas, vertindamas mėnesio pajamas, turi vertinti ne mažiau kaip 6 paskutinių mėnesių tvarių pajamų vidurkį ir ilgalaikį pajamų tvarumą. Dėl paskolos besikreipiančio asmens pajamų dalis, skiriama visiems turimiems įsipareigojimams padengti, įskaitant ir būsto paskolą, negali būti didesnė nei 40 proc. gaunamų pajamų. Jei paskolą būstui ima šeima, kredito davėjas privalo vertinti abiejų sutuoktinių pajamas ir finansinius įsipareigojimus“, – kalbėjo pašnekovas.

Be to, „Swedbank“ specialistas T. Pulikas primena, kad ne ką mažiau svarbi yra paties kliento kredito istorija.

REKLAMA

„Trečias reikalavimas – kredito istorija. Bankai ir kiti kredito davėjai duomenų bazėse vertina informaciją apie turimas paskolas ir įsipareigojimų vykdymą, taip pat sąskaitų apmokėjimą laiku. Kiekvienas finansavimo teikėjas tam tikriems jūsų kredito istorijos aspektams gali teikti šiek tiek skirtingą reikšmę, tačiau laiku įvykdyti įsipareigojimai ir nevėluojamos apmokėti sąskaitos pagerins kredito reitingą bei padidins galimybę gauti finansavimą“, – pridūrė T. Pulikas.

Individuali veikla neužkerta kelio gauti finansinę pagalbą

Dalis gyventojų, kurie uždarbį gauna pagal individualią veiklą, gali atsikvėpti. Kaip ir dirbantys asmenys pagal darbo sutartį, taip ir individualios veiklos vykdytojams taikomos tokios pat paskolų gavimo sąlygos.

Tiesa, tam, kad viskas vyktų sklandžiai, privalu pateikti papildomus dokumentus, kurie pagrįstų gaunamo uždarbio tvarumą.

„Klientai, gaunantys pajamas pagal individualios veiklos sutartis, turi tas pačias galimybes gauti finansavimą, kaip ir kiti. Jie turi pateikti papildomus dokumentus, kurie padėtų geriau įvertinti kliento pajamų tvarumą ir gebėjimą vykdyti įsipareigojimus ateityje. Įprastai vertinamos pajamos, gautos per dviejų pastarųjų metų laikotarpį.

Banko patirtis rodo, kad pagal individualią veiklą dirbančių ir dėl paskolos besikreipiančių klientų situacijos būna gana skirtingos, todėl kiekvienas atvejis vertinamas individuliai. Šiuo atveju geriausias būdas išsiaiškinti savo galimybes – užpildyti paraišką dėl būsto paskolos ar kreiptis konsultacijos į banko specialistus“, – paaiškino „Swedbank“ atstovas.

Svarbu įvertinti, ar paskola netaps našta

Siekiantiems įsigyti išsvajotą NT objektą, viena svarbiausių misijų – galimos rizikos įvertinimas. „Swedbank“ specialistas dar kartą primena, kad ne tik bankas, bet ir patys gyventojai privalo pasverti visas įmanomas rizikas, ar jie būs pajėgūs išmokėti visą gautą paskolą per numatytą laikotarpį.

REKLAMA

„Klientas pirmiausia pats turėtų įvertinti, kad pageidaujama paskola jam netaps našta ir paskolos įmokas jis ar ji bus pajėgus mokėti visą paskolos laikotarpį. Kliento pajėgumą vykdyti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įvertins ir bankas.

Mes, „Swedbank“ specialistai, rekomenduojame finansinių įsipareigojimų vykdymui skirti apie 30 proc. pajamų ir pasilikti šiek tiek daugiau erdvės, jei asmeninė ar finansų rinkos situacija pasikeistų. Pavyzdžiui, kaip rodo finansų rinkų praeitis, šiuo metu žemumose esanti palūkanų norma gali kilti, dėl to galėtų išaugti ir su kintamomis palūkanomis susietos būsto paskolos mėnesio įmokos“, – reziumavo T. Pulikas.