Ispanijos teismas įpareigojo „Meta“ išmokėti kompensaciją žiniasklaidai

Europos Sąjungos taisyklės įpareigoja įmones gauti vartotojų sutikimą kurti suasmenintą reklamą naudojantis jų duomenimis.
Ispanijos pagrindinė žiniasklaidos asociacija AMI 2023 m. pateikė ieškinį prieš „Meta“, kaltindama šią bendrovę sukūrus „nesąžiningą konkurenciją“ esą „sistemingais“ įstatymų pažeidimais nuo 2018 m. gegužės iki 2023 m. liepos. Šią bylą nagrinėjęs Madrido komercinis teismas priėmė AMI palankų sprendimą ir pažymėjo, kad „Meta“ įgijo „reikšmingą konkurencinį pranašumą“ skaitmeninės reklamos pardavimų srityje, nes ji pažeidė duomenų apsaugos taisykles.
AMI siekė, kad kompensacijos suma sudarytų 551 mln. eurų.
„Ši byla paveikia ne tik AMI žiniasklaidos priemones – ji turi įtakos žiniasklaidai visame pasaulyje“, – pirmąją teismo proceso dieną žurnalistams sakė AMI generalinė direktorė Irene Lanzaco. Ji tikino, kad „ant kortos pastatytas žiniasklaidos išlikimas“, o jam grėsmę kelia „grobuoniškas tokios platformos, kaip „Meta“, elgesys“.
„Meta“ pareigūnai teismo proceso metu tikino, kad kuriant suasmenintą reklamą vartotojų duomenys yra mažiau svarbūs, nei algoritmai. Įmonės advokatas Javieras de Carvajalas ragino teismą atmesti reikalavimus išmokėti kompensaciją, teigdamas, kad jie yra „nepagrįsti įrodymais“.
Kompensaciją ketinama išmokėti 87 žiniasklaidos priemonėms. Tarp žiniasklaidos grupių, kurioms atstovauja AMI, yra „Prisa“, kuri valdo Ispanijos perkamiausią dienraštį „El Pais“; „Vocento“, kuri leidžia konservatyvųjį dienraštį ABC; ir „Unidad Editorial“, kurios leidinių sąraše, be kita ko, yra dienraštis „El Mundo“.
Ispanijos radijo ir televizijos stotys inicijavo atskirą ieškinį prieš „Meta“ dėl tos pačios priežasties, siekdamos, kad būtų atlyginta 160 mln. eurų žala.
Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas trečiadienį pareiškė, kad Ispanija atliks tyrimą „Meta“ atžvilgiu dėl tariamai pažeisto milijonų vartotojų privatumo.