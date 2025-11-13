Iš VMI – žinia tūkstančiams: ši savaitė yra paskutinė prievolei atlikti

Inspekcija ragina paskubėti, mat kitu atveju kaupsis delspinigiai, o prireikus – skolą nurašys nuo jūsų sąskaitos.
VMI vadovės pavaduotojas Martynas Endrijaitis naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad iki šios dienos žemės mokestį jau sumokėjo apie 436 tūkst. gyventojų (arba 55 proc.), kurių sumokėta suma – 25,6 mln. eurų (arba 51 proc.) ir beveik 7 tūkst. įmonių (arba 39 proc.), kurių sumokėta suma – 3,4 mln. eurų (31 proc.).
„Iš viso už 2025 metus privačios žemės savininkams paskaičiuota sumokėti apie 61 mln. eurų: 790 tūkst. gyventojų turi sumokėti 50 mln. eurų, o per 17 tūkst. įmonių - beveik 11 mln. eurų žemės mokesčio“, – dar šią savaitę komentavo M. Endrijaitis.
O tai reiškia, kad dar daugiau kaip 350 tūkst. asmenų nesumokėjo žemės mokesčio.
Kaupsis delspinigiai
Pasak M. Endrijaičio, žemės mokesčio deklaracijų papildomai pildyti nereikia, nes VMI jas suformuoja ir išsiunčia gyventojams, o tikslią mokesčių sumą visada patogiausia pasitikrinti ir sumokėti prisijungus prie Mano VMI.
„VMI nuolat informuoja gyventojus apie naujai atsiradusius ir nesumokėtus mokesčius, siųsdama pranešimus per Mano VMI, o ne Mano VMI naudotojams – klasikiniu paštu.
Praleidus žemės mokesčio mokėjimo terminą, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti delspinigiai – 0,026 proc. už dieną, todėl rekomenduojame nelaukti paskutinės dienos“, – atkreipė dėmesį jis.
Jei gyventojas ar įmonė turi finansinių sunkumų, dėl skolos, kuri viršija 125 eurų, jie gali kreiptis į VMI ir išdėstyti ją dalimis.
Sudarius mokestinės paskolos sutartį, kiekvieną mėnesį yra mokamos palūkanos - 0,007 proc. už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
Apskaičiuotą žemės mokestį galima sužinoti elektroniniu būdu per EDS arba per „Mano VMI“.
Pernai, už 2024 m., buvo apskaičiuota apie 60,8 mln. eurų žemės mokesčio, kurį turėjo sumokėti 787 tūkst. žemės savininkų: maždaug 50,4 mln. eurų – gyventojai ir 10,4 mln. eurų – įmonės.
Paprasčiausias būdas sumokėti mokestį – per „Mano VMI“. Taip pat galima atlikti mokėjimą bankiniu pavedimu nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011 arba apsilankius pašto skyriuose, „Maxima“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose bei kitose mokėjimų įstaigose.
Jei mokestį už kitą asmenį moka kitas žmogus, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai, paskambinę telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkę žemės mokesčio temą, gali sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą automatiniu pranešimu, nelaukdami eilėje.
Norintiems apsilankyti VMI aptarnavimo padaliniuose, būtina išankstinė registracija VMI svetainėje arba numeriu +370 5 260 5060. Individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo taip pat teikiamos šiuo telefonu.