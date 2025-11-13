Iš „Iki“ ir „Lidl“ – žinia pirkėjams: štai kada nedirbs

Pranešama, kad Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) „Iki“ parduotuvės dirbs trumpiau – iki 18 val. Tuo metu antrąją Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) jos pirkėjams bus atviros nuo 9 iki 20 val.
„Kūčių dieną mūsų parduotuvės veiks kiek trumpiau, o pirmąją Kalėdų dieną nedirbsime visai. Tai tradicija, kurios laikomės kasmet – norime, kad ir darbuotojai galėtų ramiai susėsti prie šventinio stalo su savo artimaisiais“, – pranešime teigia „Iki“ komunikacijos vadovė G. Kitovė.
Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.) prekybos tinklo parduotuvės dirbs nuo įprastos valandos rytais iki 20 val., o Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.) trisdešimt „Iki“ parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose veiks nuo 10 iki 20 val.
Vardija, kaip dirbs „Lidl“
Vokiečių prekybos tinklas skelbia, kaip dirbs per artimiausias žiemos šventes. Jo parduotuvės nedirbs pirmąją šv. Kalėdų dieną – gruodžio 25-ąją ir Naujųjų metų dieną – sausio 1-ąją. „Lidl“ dirbs trumpiau ir Kūčių vakarą, antrąją šv. Kalėdų dieną bei Naujųjų metų išvakarėse, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.
„Per didžiąsias žiemos šventes mūsų darbuotojai turės galimybę visą dėmesį skirti savo šeimai ir artimiesiems. Norime, kad šiuo ypatingu laikotarpiu jie galėtų mėgautis šventine atmosfera artimųjų apsuptyje. Ši tradicija sulaukia palaikymo ne tik iš mūsų komandos, bet ir iš pirkėjų.
Kadangi kalėdinė prekyba jau įsibėgėja, o pirkėjai pradeda planuoti šventinius pirkinius, iš anksto dalinamės informacija apie šventinį darbo laiką, kad pasiruošimas šventėms būtų sklandus ir be paskutinės minutės skubos“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis. Pirmąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją, ir Naujųjų metų dieną, sausio 1-ąją, „Lidl“ parduotuvės nedirbs. Kitomis žiemos šventinio laikotarpio dienomis „Lidl“ parduotuvių darbo valandos trumpės.
Šv. Kūčių vakarą (gruodžio 24 d.) parduotuvės dirbs iki 18 val., o Naujųjų metų išvakarėse (gruodžio 31 d.) – iki 20 valandos.
Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro. Kitomis dienomis visos parduotuvės dirbs įprastu darbo laiku.
„Lidl“ parduotuvių darbo laikas didžiųjų žiemos švenčių metu:
Gruodžio 24 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 18 valandos.
Gruodžio 25 d. „Lidl“ parduotuvės visoje Lietuvoje nedirbs.
Gruodžio 26 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 iki 21 valandos.
Gruodžio 31 d. „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 20 valandos.
Sausio 1 d. „Lidl“ parduotuvės visoje Lietuvoje nedirbs.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose.