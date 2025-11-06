Tragiška 28-erių vyro žūtis: kameros užfiksavo, kas įvyko lemtingą dieną

Alytaus apskrities policijos komisariato atstovė Kristina Janulevičienė nurodo, kad šioje paieškoje esminis dalykas, padėjęs rasti kūną, yra vaizdo kameros.
„Kiekviena paieška labai skirtinga ir pasitelkiami įvairūs metodai. Kalbant apie M. M. paiešką, tai pirmiausia, mes žinojome jo kelią, kad išėjo iš draugo buto į netoliese esančią parduotuvę.
Tai pirmiausia mūsų rodyklė ir buvo išsiimti prekybos centro vaizdo kamerų įrašus ir įsitikinti, kad jis tikrai buvo ten. Vėliau įsitikinus, kad jis ten tikrai buvo, vėlgi kamerų dėka buvo atsektas kitas kelias“, – apie paieškų detales pasakoja policijos atstovė.
Pasak jos, buvo aktyviai naršoma vieta prie „Eglės“ sanatorijos, taip pat dėl to, kad kamerų dėka buvo atsektas jaunuolio kelias link ten.
„Čia labai daug davė kameros, taip pat ir po išplatintų pranešimų žiniasklaidai ir bendruomenei į policijos pareigūnus kreipėsi žmonės, kurie pastebėjo panašų asmenį.
Kadangi kamerų ir visuomenės pagalba mes jau turėjome numanomą jo kelią, tuomet pasitelkėme ir kitas priemones, tiek fizinę paiešką kartu su policija, šauliais ir savanoriais, taip pat dronas, kinologai“, – sako ji.
Vis dėlto pastarieji metodai nedavė rezultatų dėl miškingos teritorijos ir oro sąlygų.
Policijos atstovės teigimu, buvo vietų, kur kamerose užfiksuotuose vaizduose artimieji vaikiną atpažino vien iš šešėlio ar iš eisenos.
K. Janulevičienė sako, kad daugiau jokių pėdsakų nebuvo rasta, o jaunuolio daiktai buvo rasti netoli kūno – gulėjo ant kranto.
Kūnas rastas ežere
Kaip nurodė policijos pareigūnai, jaunuolio kūnas buvo rastas ketvirtadienio dieną, apie 15 val. 44 min. Kūnas po 5 parų paieškų aptiktas Druskininkų sav. Grūto k., Grūto ežere.
Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai ir ekspertai, atliekami būtini procesiniai veiksmai.
Policija išreiškė nuoširdžią užuojautą artimiesiems.
Dėkojama visiems, kurie aktyviai prisidėjo prie intensyvios jaunuolio paieškos – policijos pareigūnams, kinologams, šauliams, savanoriams ir bendruomenės nariams.
Dingo spalio 31 d. – išėjo iš draugo namų į parduotuvę
Druskininkuose vyko intensyvi be žinios dingusio jauno vaikino paieška. Pirminiais duomenimis, vaikinas iš draugo išėjo į parduotuvę, tačiau po to dingo kaip į vandenį. Prie jaunuolio paieškos prisijungė kinologai, apylinkėse ieško artimieji ir savanoriai, pakeltas dronas.
Alytaus apskrities policijos komisariato atstovės Kristinos Janulevičienės teigimu, lapkričio 1 d. gauta informacija, kad 28-erių M. M. spalio 31 dieną išėjo iš draugo namų į parduotuvę „Lidl“ ir dingo be žinios.
„Pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo patikrintos prekybos centro kameros, daugmaž nustatyta galima judėjimo kryptis. Taip pat buvo pasitelktas dronas, tačiau tądien viską sunkino tai, kad buvo lietinga diena, tada būna sudėtinga su dronais dirbti“, – nurodo K. Janulevičienė.
Jos teigimu, jaunuolio paieškai sutelktos intensyvios pajėgos – prisijungė kinologai, buvo vykdoma fizinė paieška, prie kurios prisidėjo policijos pareigūnai, šauliai, savanoriai ir artimieji.
Policijos atstovė nurodo, kad šiuo metu toliau tikrinama visa gaunama informacija iš aplinkinių, viešosios erdvės. Taip pat atliekama vaizdo kamerų analizė, kurios yra ant įvairių institucijų, įstaigų, saugios kaimynystės ir pan.
„Apžiūrimos tam tikros vietos. Sekmadienį buvo išžvalgytas praktiškai visas Neravų miškelis, šalia „Eglės“ sanatorijos. Kamerų dėka dabar turime informacijos, kad vyriškis galimai eidamas link „Eglės“ sanatorijos apsisuko ir patraukė miesto link“, – žinia apie paskutinę vyriškio buvimo vietą dalijasi policijos atstovė.
Dėl to, anot jos, šiandien toliau vykdoma tiek fizinė paieška, tiek kamerų analizė, kad būtų galima sekti kitais pėdsakais.
Artimieji prašė pagalbos
Socialiniuose tinkluose pirmadienį pasirodė artimųjų pagalbos šauksmas.
„Druskininkuose Spalio 31 d. Dingo M. M. Prašome visų pagalbos, gal kas turite kameras ties namais, butais, ofisais ir mašinų registratorius. Prašome visų patikrinti laiką nuo 13 val. iki 17 val. (galėjo būti visame mieste).
Reikalinga JŪSŲ PAGALBA
Užfiksuota 10.31 d.
13:31 parduotuvė „LIDL“
13:52 „Eglės“ sanatorijos automobilių aikštelė ties A.B.C korpusu.
Ties sanatorija vėl kryptis nežinoma, Aplink Eglę dideliu spinduliu teritorija patikrinta.
Nelikite abejingi, padėkite surasti“, – tuo metu dalijosi dingusiojo artimieji.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!