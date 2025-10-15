Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Italijoje mįslingai dingo lietuvis: nuo pavasario jo niekas nematė – prašo pagalbos

2025-10-15 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 10:58

Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Italijoje be žinios dingusio Artūro Joniškio (gim. 1959 m.).

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Vilniaus rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Italijoje be žinios dingusio Artūro Joniškio (gim. 1959 m.).

0

Šių metų gegužės 29 d. vyras išėjo iš namų Italijoje, Postua, Piedmont kaimelyje, ir iki šiol negrįžo. Jo buvimo vieta nėra žinoma.

Dingusio vyro požymiai: 178 cm ūgio, melsvai pilkšvų akių, žilų plaukų, praplikęs, nuskusta galva.

Policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, žinančius A. Joniškio buvimo vietą ar turinčius vertingos informacijos, prašytume nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liuciną Jastremskienę, tel. +370 671 80163, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112

