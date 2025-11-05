„Iki“ klientų valdybos nariai praskleidė parduotuvių užkulisius: pirkėjų akims nematomos paslaptys vėrėsi kiekviename skyriuje

Anksčiau „Iki“ klientų valdyba jau lankėsi didžiausioje prekybos tinklo kepykloje, vertino pagamintų konditerinių gaminių skonį ir gilinosi į lojalumo programos privalumus. Šįkart dėmesio centre atsidūrė tai, kas aktualu kiekvienam – kasdienė parduotuvių veikla ir kokybės nuo sandėlio iki pirkėjo krepšelio užtikrinimas. Juk klientų valdyba būtent tam ir suburta, kad praskleistų mažmeninės prekybos šydą ir su visais „Iki“ klientais pasidalintų, kas už jo slypi, ir kas svarbiausia pirkėjams.
„Klientų valdyba yra mūsų akys ir ausys, padedančios pamatyti kasdienybę iš pirkėjo perspektyvos. Kokybė – tai ne tik produktas lentynoje, bet ir švara, temperatūra, kiekvienos prekės kelio atsekamumas. Būtent tokios detalios diskusijos su klientų valdyba padeda mums geriau suprasti, kas pirkėjams yra svarbu parduotuvėje, kaip galime jiems suteikti dar geresnę patirtį bei kokios informacijos ar prekių lentynoje dar trūksta“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Kodėl vaisiai ir daržovės rasoja?
Lydimi „Iki“ produktų saugos konsultantės Zitos Šakaitės klientų valdybos nariai apsilankė šviežių vaisių ir daržovių skyriuje, kuriame kilo bene daugiausia diskusijų.
„Lankydamasi arčiausiai namų esančioje parduotuvėje neretai pastebiu aprasojusius vaisius ir daržoves. Kodėl taip nutinka ir ką tai reiškia?“ – klausė „Iki“ klientų valdybos narė Lina.
Z. Šakaitė paaiškino, kad rasa susiformuoja dėl fizikos dėsnių, kuomet švieži vaisiai ir daržovės į parduotuvę atkeliauja iš sandėlio, kuriame oro temperatūra būna 9-10 laipsnių mažesnė. Be to, ir skirtingi vaisiai bei daržovės specialiuose temperatūriniuose sandėliuose laikomos skirtingoje temperatūroje. To reikia, kad būtų išlaikoma aukščiausia kokybė.
„Dabar pamačiusi aprasojusius vaisius ir daržoves žinosiu, kad reiškia, jog prekės ką tik atgabentos iš sandėlio. Ir tai reiškia ne ką kitą, o šviežumą“, – džiaugėsi Lina.
Z. Šakaitė klientų valdybos nariams taip pat pasakojo, kad „Iki“ prekybos tinkle ypač daug dėmesio skiriama vaisių ir daržovių kokybei, todėl lentynose leidžiami tik minimalūs ir labai nedideli paviršiaus defektai, kurie neturi įtakos bendrai produkto išvaizdai ir kokybei: nedideli odelės ar formos defektai ar nulūžęs kotelis. Net ir išrūšiuoti vaisiai į savartyną nepatenka – jie paaukojami labdaros organizacijoms, o tie, kurių paaukoti nebegalima, perduodami ūkininkams gyvūnų šėrimui.
„Vaisiai ir daržovės, kaip aš sakau, yra gyva prekė, todėl reikalauja ypatingos priežiūros. Vaisių brandumas specialiais prietaisais matuojamas dar centriniuose sandėliuose, kad parduotuves jie pasiektų geriausios kokybės. O darbuotojai parduotuvėse šias prekes nuolat įvertina ir perrenka rankomis“, – pasakojo Z. Šakaitė.
Reikalavimai keliami net ledui
Nemažai staigmenų pirkėjų laukė ir šviežios mėsos, žuvies bei sveriamų prekių skyriuose, kuriuose teko pripažinti, kad nuo šiol į šias parduotuvių dalis žvelgs visiškai kitomis akimis. Pasirodo, kad daugybė dalykų, į kuriuos klientai įprastai net neatkreipia dėmesio, yra kritiškai svarbūs produktų kokybei.
„Maniau, kad ledo naudojimas žuviai yra paprasta smulkmena, o patys ledukai nėra niekuo išskirtiniai. Tačiau sužinojau, kad „Iki“ ne tik tikrina ledo kiekį, bet ir pats ledas gaminamas vietoje, o mikrobiologiniais tyrimais tikrinama ir ledo, ir parduotuvės vandens kokybė. Tai rodo didelį įsitraukimą į detales, kurios yra be galo svarbios, kad ant mūsų stalų atsidurtų tik šviežiausi produktai“, – stebėjosi „Iki“ klientų valdybos narė Vida.
Tuo metu „Iki“ klientų valdybos narys Jonas sakė, kad anksčiau apsilankęs parduotuvėje kaskart stebėdavosi, kodėl ledas dedamas po žuvimi, o ne ant jos – juk atrodytų, kad toks šaldymo būdas būtų efektyvesnis.
„Pasirodo, kai kurie žuvies produktai, pavyzdžiui, lašišos filė, nuo ilgesnio sąlyčio su ledu gali pakeisti spalvą. Kad taip nenutiktų, žuvis dedama ant ledo, kad su juo liestųsi tik oda“, – naujomis žiniomis dalijosi Jonas.
Jis taip pat pasakojo sužinojęs, kad skirtingų rūšių mėsa, pavyzdžiui, vištiena ir kiauliena, turi būti laikoma atskirai, todėl lentynose naudojami specialūs indai, kad mėsa nesiliestų.
O „Iki“ klientų valdybos narei Anastasijai buvo netikėta, kad sveriamų prekių, pavyzdžiui, saldainių partijos niekuomet nemaišomos ir laikomos atskirai.
„Niekuomet nebūčiau pagalvojusi, kad pirkdama savo mėgstamus saldainius, visuomet gaunu tik prekes iš tos pačios partijos. Pasirodo, tai užtikrina atsekamumą – jei atsirastų klausimų dėl kokybės, būtų galima greitai nustatyti konkrečią partiją ir problemą išspręsti nedelsiant“, – pasakojo ji.
Kaip sakė „Iki“ produktų saugos konsultantė Z. Šakaitė, visa tai, ką parduotuvėse atrado ir sužinojo klientų valdybos nariai, yra kompleksinė sistema, kuri kasdien veikia kaip gerai suderintas mechanizmas, užtikrinantis, kad pirkėjų krepšeliuose atsidurtų tik šviežiausi ir aukščiausios kokybės produktai, kurie tikrinami kiekviename žingsnyje.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.